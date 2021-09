Luca Argentero e Cristina Marino, la decisione per proteggere Nina Speranza

editato in: da

Cristina Marino, luna di miele in bikini con Luca Argentero

Nessuna foto di Nina Speranza. La decisione di Luca Argentero e Cristina Marino è senza appello, proprio come hanno dichiarato rispondendo a una domanda diretta sui social. La loro intenzione è quella di salvaguardare la bambina, che non compare mai fotografata di fronte, per scelta dei suoi genitori.

La piccola è venuta al mondo nel marzo 2020, quindi in piena pandemia da Coronavirus. Contrariamente ad altri colleghi, la coppia non ha intenzione di mostrare il volto della figlia, per proteggerla dalle “chiacchiere”: “Al momento abbiamo scelto di tutelarla. Non amo che diventi argomento da bar”.

La loro posizione sull’argomento era già apparsa chiara quando si sono rivoltati contro alcune riviste di gossip, che avevano pubblicato le foto della bambina senza coprirla, come vorrebbe la legge a tutela dei minori. Dai loro profili social non arrivano aggiornamenti su Nina, se non nelle poche e castigate immagini che decidono di pubblicare e che riguardano la loro famiglia.

Sulla decisione di chiamarla Nina Speranza, invece, i due genitori si sono espressi diffusamente. Ospite a Verissimo, da Silvia Toffanin, Cristina Marino aveva raccontato di aver deciso per il doppio nome di comune accordo con il marito, per omaggiare le due nonne. Speranza è anche un augurio per tutti, visto il periodo in cui è venuta al mondo, per un auspicio di ripartenza e ritorno alla normalità. Entrambi, sono diventati genitori per la prima volta attraverso la nascita della piccola.

I due fanno coppia fissa dal 2014, anno in cui si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi. Il loro amore è cresciuto giorno dopo giorno, fino al matrimonio che hanno celebrato a giugno 2021 in Umbria. La cerimonia è stata per pochi intimi, così come hanno sempre voluto, mentre la luna di miele si è svolta tra le meraviglie della Costiera Amalfitana.

Per Luca Argentero, si tratta del secondo matrimonio. L’attore piemontese è stato infatti legato a Myriam Catania dal 2009 al 2016 ma non avevano avuto figlia. L’attrice e doppiatrice ha ritrovato la felicità al fianco di Quentin Kammermann, dal quale ha avuto il suo unico figlio Jacques. I due sono appena tornati insieme dopo aver annunciato una dolorosa separazione.