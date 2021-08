Luca Argentero, la foto dei primi passi di Nina Speranza scioglie il cuore

editato in: da

Myriam Catania e Cristina Marino, le mogli famose di Luca Argentero

Luca Argentero e Cristina Marino sono da quasi un anno e mezzo genitori felicissimi della piccola Nina Speranza, che ha portato un raggio di sole nelle loro vite. Ed è con grandissimo orgoglio che l’attore ha voluto condividere proprio di recente uno dei più importanti traguardi della bimba, i suoi primi passi.

“Infinito” – si legge nella didascalia che accompagna la foto pubblicata da Luca Argentero su Instagram. Il tenerissimo scatto lo vede di schiena mentre tiene per mano la sua Nina, passeggiando insieme – lui a piedi nudi, lei con un simpatico paio di sandaletti – nel rigoglioso verde delle campagne umbre. Da tempo l’attore e sua moglie, Cristina Marino, si sono trasferiti nei pressi di Città della Pieve dove hanno acquistato un casolare fantastico, per poter crescere la loro bambina nella quiete della natura e lontano dal caos della pur amatissima Roma.

Ed è dunque in questa cornice bucolica che la piccola trascorre le sue giornate, godendo dell’aria aperta e di luoghi incantevoli. Come dimostra chiaramente la foto in bianco e nero, testimonianza dei primi passi di Nina, e per questo ancora più preziosa. Mamma Cristina ha subito commentato il post di suo marito con un cuoricino, per poi condividerlo tra le sue storie di Instagram: “Chiedimi se sono felice…” – ha semplicemente aggiunto l’attrice. Non servono altre parole per comprendere l’immensa gioia che le fa esplodere il cuore nel vedere la sua bimba accanto al papà.

Nina Speranza è nata lo scorso 20 maggio 2020, dopo una dolce attesa che in tantissimi fan avevano seguito con curiosità. Sin da subito, Luca e Cristina hanno voluto proteggere la sua privacy: tuttavia, alcuni momenti memorabili – proprio come i suoi primi passi – sembrano essere fatti apposta per essere condivisi. Così, sempre facendo attenzione a non mostrare il suo viso, mamma e papà orgogliosissimi hanno pubblicato varie foto della piccina.

Questa splendida estate si è rivelata ricca di emozioni, per Luca Argentero. A partire dal matrimonio a sorpresa, che lo scorso 6 giugno si è tenuto a Città della Pieve: lui e Cristina Marino hanno pronunciato il fatidico sì in un’incantevole giornata in compagnia solo dei loro affetti più cari. E poi le vacanze, trascorse a giocare con Nina tra sabbia e mare. Una felicità immensa per i due genitori, che seguono con tenerezza la loro bimba crescere serenamente.