Sanremo 2022, Argentero assente: le parole di Cristina Marino

Cristina Marino racconta su Instagram il dolore per il lutto che l’ha colpita e che ha costretto Luca Argentero ad annullare la sua partecipazione a Sanremo 2022. L’attore era stato annunciato fra gli ospiti del Festival di Amadeus, ma ha deciso di rinunciare a salire sul palco dell’Ariston per stare accanto alla moglie.

Luca Argentero assente da Sanremo 2022 per un lutto

Argentero era stato annunciato come ospite di Sanremo 2022 nella seconda serata. L’attore avrebbe dovuto commentare con Amadeus il successo di Doc – Nelle tue mani, il medical drama in cui è protagonista. All’ultimo minuto però Luca ha scelto di restare a casa per supportare la moglie Cristina Marino, colpita da un terribile lutto.

Il dolore di Cristina Marino, moglie di Luca Argentero

Cristina, dopo un lungo silenzio, ha deciso di raccontare il suo dolore su Instagram. L’attrice ha svelato di aver perso l’amato papà a cui ha voluto dire addio pubblicando una foto delle nozze con Argentero. “Grazie papà perché ci hai insegnato che cos’è l’amore – ha scritto -, ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno.

E tu a prenderti cura degli altri eri un campione. E io papà ti dico grazie dal profondo del mio cuore, perché sono certa che poche persone al mondo hanno avuto la fortuna si sentirsi amati, protetti e coccolati come mi sono sentita io. Tanto eri tu, tanta era la tua grandezza. TANTO è il nostro amore”.

La rabbia di Luca Argentero per la polemiche

Luca Argentero era attesissimo al Festival di Sanremo 2022. L’attore però ha preferito non prendere parte alla kermesse dopo che la moglie è stata colpita da un terribile lutto: la morte del padre. Il divo italiano ha scelto di rimanere accanto a Cristina Marino per supportarla in questo momento difficile e complicato. La sua scelta d’amore però è finita al centro di alcune polemiche. In particolare Luca è stato oggetto di una battuta piuttosto crudele. “Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia – ha scritto qualcuno su Twitter -. La stessa scusa che usavamo noi quando c’era il compito in classe”. L’attore ha immediatamente risposto al messaggio scrivendo: “Ma vaff***”.

L’amore di Luca Argentero per Cristina Marino

Un amore, quello fra Cristina Marino e Luca Argentero, nato sul set e cresciuto, giorno dopo giorno, diventando sempre più forte. “Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale, che è Cristina – aveva raccontato qualche tempo fa l’attore, rompendo il muro di riservatezza -. È una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di noi, nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. È la donna più bella che io abbia mai visto. È un vulcano, è intraprendente, è imprenditrice, una grande lavoratrice. Si prende cura di noi in ogni modo possibile che a nessuno verrebbe in mente. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”.

Poi aveva parlato della piccola Nina Speranza, la figlia della coppia. “Ognuno vede il proprio figlio come una creatura migliore – aveva spiegato – ma lei è davvero simpatica, ride e sorride tutto il giorno. Forse perché noi facciamo lo stesso con lei”.