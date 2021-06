Cristina Marino, le nuove immagini delle nozze e la dedica a Luca Argentero

editato in: da

Cristina Marino, luna di miele in bikini con Luca Argentero

Una storia d’amore che emoziona i fan: è quella tra Luca Argentero e Cristina Marino che sono di recente convolati a nozze. Bellissimi e di talento, si sono detti sì con una cerimonia intima che è stata celebrata a Città del Pieve in Umbria nella sala giunta del Comune.

E ora nuove immagini della coppia sono state pubblicate proprio da Cristina Marino sul suo account Instagram dove ha mostrato ai suoi tanti follower tre scatti delle nozze.

Il primo li ritrae abbracciati nel verde della campagna mentre si scambiano un tenero bacio. Lei fasciata in uno splendido abito lungo della collezione Giorgio Armani Privè in pizzo macramè e arricchito da uno profondo scollo, lui in abito blu scuro sempre firmato Giorgio Armani Made to Measure.

In un’altra foto li si vede sorridenti mentre festeggiano le nozze.

Cristina Marino a marzo aveva svelato che si sarebbero sposati, lo aveva fatto attraverso le Storie su Instagram, attraverso le quali aveva spiegato che stava organizzando le nozze e che sarebbero state intime e riservate: “Sarà una cosa molto semplice – aveva confessato ai fan -, covid permettendo. Sarà una festa d’amore semplicissima. La parola chiave è semplicità, magari più avanti vi terrò più aggiornati. Non condividerò molto perché come sapete siamo molto discreti e ci piace che le cose private rimangano tali”.

E se il matrimonio era stato annunciato già da qualche mese, nulla avevano svelato sulla data.

Il rito nuziale è stato celebrato sabato 5 giugno ed è stata una giornata speciale che hanno trascorso con pochi intimi. Poi per Luca Argentero e Cristina Marino ci sono stati alcuni giorni trascorsi in vacanza assieme: una romantica luna di miele, di cui alcuni momenti sono stati immortalati e condivisi sui social. Ora l’attrice ha voluto condividere alcuni nuovi scatti delle nozze. L’ultima foto li ritrae per mano. Cristina Marino guarda Luca Argentero, che invece sorride con gioia alla fotocamera.

Bellissime immagini in bianco e nero che fanno sognare i tanti fan della coppia, coppia che ha aggiunto un nuovo prezioso tassello alla propria storia d’amore. Solo un anno fa i due erano diventati genitori della piccola Nina Speranza, un anno dopo è arrivato il sì che li ha uniti in matrimonio. E proprio riferendosi a quello Cristina Marino ha scritto nella didascalia del carosello di foto: “Sì lo voglio. Ieri oggi domani”. Parole profonde e piene d’amore dedicate al marito Luca Argentero.