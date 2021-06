Cristina Marino, dopo le nozze con Luca Argentero: “Chiamala magia”

editato in: da

Luca Argentero e Cristina Marino, dall’incontro sul set alla figlia Nina: storia di un amore

Momenti di profonda e grandissima felicità: sono quelli che stanno vivendo Cristina Marino e Luca Argentero: la coppia sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza, dopo essere convolata a nozze con un matrimonio che era nell’aria da tempo, ma di cui non si conosceva la data.

A celebrare il rito matrimoniale è stato il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, è questa cittadina umbra il luogo che hanno scelto per dirsi sì con una cerimonia che si è tenuta nella sala della giunta del Comune nel pomeriggio di sabato 5 giugno. Una giornata speciale che la coppia ha voluto condividere con pochi intimi: la cerimonia è stata anticipata da un aperitivo nella loro abitazione, poi con un sidecar Cristina Marino e Luca Argentero hanno raggiunto il Comune.

Era stata proprio l’attrice a marzo ad annunciare le nozze, lo aveva fatto in alcune Storie su Instagram mostrando la wedding planner che la stava aiutando nei preparativi per il giorno speciale. Ai fan aveva raccontato che la cerimonia sarebbe stata intima e riservata a poche persone. E così è stato.

Ora la coppia si trova tra la Costiera Amalfitana e Capri, e Cristina Marino ha pubblicato alcuni scatti, compresa una galleria che mostra alcuni dei luoghi che stanno visitando. Prima foto quella molto romantica con le mani dei due novelli sposi che immortalano le fedi, mentre sullo sfondo si intravede un arcobaleno. Momenti speciali per la coppia, che l’attrice ha commentato con la frase “Call it magic”, ovvero “Chiamala magia”. Tantissimi i like e i commenti alle foto, tra cui spicca il cuore del marito Luca Argentero.

Riservati e molto affiati, Luca Argentero e Cristina Marino formano una splendida coppia da diversi anni, a maggio 2020 sono diventati genitori della piccola Nina Speranza e – un anno dopo – hanno voluto aggiungere un nuovo tassello alla loro relazione convolando a nozze.

Entrambi ne hanno dato notizia pubblicando lo stesso bellissimo scatto che li immortala mentre si baciano al tramonto. E se Luca Argentero lo ha commentato con “Mr&Mrs Argentero”, Cristina Marino ha aggiunto qualche dettaglio in più: “Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così . In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre”.