Sanremo 2022, Drusilla Foer oscura Amadeus: l’eleganza è di casa all’Ariston

Sanremo 2022, i look del 3 febbraio, terza serata

La terza serata di Sanremo 2022 non avrebbe potuto aprirsi in modo diverso: Amadeus è sceso dalle scalinate con il suo solito sorriso, un savoir-faire accogliente. Del resto, ormai è di casa all’Ariston e si nota nei gesti e nei comportamenti. È a proprio agio, si vede e si sente, lo avverte il pubblico in platea e noi da casa. E se la seconda serata era iniziata con un omaggio a Monica Vitti, attrice scomparsa a 90 anni, per la terza “Ama” ha scelto di rendere “grazie” a Sergio Mattarella, con una dedica da parte dell’orchestra con Grande Grande Grande di Mina.

Sanremo 2022, Drusilla Foer domina il palco dell’Ariston

La discesa di Drusilla, lo sapevamo, era un successo annunciato: per il suo Sanremo, non ha voluto nessun nome altisonante della moda, maison che fanno girare la testa. La Foer ha prediletto un atelier fiorentino – Rina Milano – sostenendo di fatto il riciclo e lo stile italiano. Una scelta controcorrente che abbiamo premiato. E, no, vedendola scendere dalla scalinata del palco dell’Ariston, con un abito in taffetà a dir poco principesco, di una raffinatezza senza eguali – fino ad ora uno dei migliori visti durante la kermesse – ci ha conquistate: è lei la co-conduttrice su cui abbiamo puntato sin dall’inizio.

Del resto, è così che l’ha presentata Amadeus: “Porta a Sanremo la sua eleganza, l’intelligenza e l’inconfondibile charme”. E la Foer non le ha mandate a dire: sin dagli inizi, ha dato il suo contributo, mettendo anche un po’ in difficoltà il conduttore. Uno sketch simpatico – tra canti e presentazioni – in cui ad aver vinto decisamente è stata lei. Non c’è stato alcun impaccio nelle sue mosse: sicura di sé, del proprio charme, di una personalità che comunica e si sente, di un carattere che è forte e sa come imporsi, per una anti tradizione che sentiamo nostra e che premiamo.

Cesare Cremonini e la sua storia poetica

Nessuno vuole essere Robin. Per la sua prima volta sul palco di Sanremo, Cesare Cremonini non avrebbe potuto fare scelta più azzeccata. Le emozioni si sono fatte sentire: sono arrivate sulla nostra pelle, come note delicate; le parole ci hanno avvolto l’anima e il cuore, e ci hanno fatto sentire incredibilmente a casa. Sì, in questo mondo nessuno vuole essere Robin, e siamo tutti un po’ più soli, ma non con Cremonini e le sue canzoni, che hanno accompagnato la nostra infanzia, parecchie storie d’amore finite male e cotte mai rivelate. Su quel palco, a ballare e cantare, ci siamo salite anche un po’ noi e la nostra adolescenza: la colonna sonora della nostra vita. Cesare è stato elegante, sì, artista, showman. Soprattutto, un vecchio amico di cui siamo innamorate da sempre.