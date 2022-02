Chi è Rina Milano, la stilista che veste Drusilla Foer a Sanremo 2022

Sanremo 2022, i look del 2 febbraio, seconda serata

Sempre elegante, algida ed eccentrica al punto giusto, Drusilla Foer – poliedrica attrice, artista teatrale e personaggio nato dalla fantasia dell’attore fiorentino Gianluca Gori – pensava di essere chiamata a presenziare sul palco dell’Ariston come “una semplice anziana valletta”. Invece… è addirittura co-conduttrice, con il compito di affiancare Amadeus durante la terza serata del Festival di Sanremo. Così, tra polemiche decisamente superate, datate e anacronistiche e l’entusiasmo dei fan, l’icona di stile Drusilla illuminerà un’intera serata della kermesse con la sua meravigliosa e importante presenza scenica, arricchita da look unici e studiati al dettaglio. Drusilla, infatti, ha rinunciato ai grande atelier internazionali per puntare tutto sulla sartoria italiana. Chi è la sua stilista di fiducia? Si chiama Rina Milano e ha raccontato qualche dettaglio degli outfit di Drusilla per Sanremo.

Chi è Rina Milano, la stilista di Drusilla Foer

Rina Milano è un’apprezzata sarta e stilista fiorentina balzata agli onori di cronaca proprio grazie a Drusilla, nonostante comunque abbia una carriera pluridecennale alle spalle costellata da grandissimi successi professionali. Il suo nome, prima noto agli appassionati dell’alta sartoria, è ora sulla bocca di tutti proprio grazie agli outfit che Drusilla sfoggerà questa sera, mercoledì 3 febbraio 2022, sul palco dell’Ariston. In realtà la stilista veste la Foer da quasi due anni, avendo creato una collaborazione apprezzatissima agli occhi di tutti. Quello di Rina Milano è uno storico indirizzo di Firenze indipendente, con una clientela affezionata e riservata.

La casa atelier, un elegantissimo spazio nel piano ammezzato di un palazzo ottocentesco in riva d’Arno con vista San Frediano, tra divani, libri di moda, specchi, bozzetti, spilli e tavoli invasi da fiori, veste le donne all’alta società fiorentina e non solo, a partire dalla Marchesa Bona Frescobaldi passando per Chiara Ferragamo. Il suo stile ricercato varca i confini non solo della Toscana, ma dell’Italia stessa: negli Usa veste personalità come Ivanka Trump e Susan Sarandon. Drusilla Foer si è innamorata dei capi su misura di Rina Milano in un colpo d’occhio: un giorno è passata in atelier con due clienti e ha immediatamente apprezzato “la memoria, la storia” dietro ogni abito accuratamente confezionato.

L’eleganza secondo Rina Milano e Drusilla Foer

Sempre meravigliosamente impeccabile, l’invidiabile stile di Drusilla Foer è quindi merito di Rina Milano, che lo descrive così: “Per Drusilla eleganza è ripetere forme che le piacciono. Non è la ricerca del nuovo a tutti i costi. Ama gli abiti di tradizione. Lei sa bene quello che vuole, la sua è un’eleganza innata. Sa come vestirsi e per una sarta è facile seguirla. Ha buon gusto. Ama i vestiti scivolati, senza particolari tagli. Non la vedo con abiti di pizzo, pieni di dettagli: non credo che li ami. Drusilla vuole facilità nei movimenti, nei vestiti lei ci vuole stare bene. L’abito la deve completare, deve valorizzare la sua personalità”. La Foer cerca infatti abiti che strizzino l’occhio all’eleganza retrò in stile Marlene Dietrich, arricchiti da dettagli androgini: pantaloni palazzo, onde curate, dolcevita, perle e piccoli dettagli che catturano l’attenzione.

Gli abiti di Rina Milano per Drusilla Foer a Sanremo 2022

Non un look, ma ben quattro: due abiti nuovi confezionati ad hoc, due già indossati dall’artista in precedenti occasioni e realizzati dalla sarta di fiducia. Drusilla, carica di emozione, aveva già anticipato alla vigilia del debutto all’Ariston qualche dettaglio su ciò che indosserà: “Mi farò fare un paio di vestitini un po’ così e per il resto indosserò quelli che già ho”. Rina Milano ha svelato qualche particolare in più a Today: i nuovi “Sono due abiti di linea classica ma con tessuti eccezionali, di grande pregio. Siamo state molto attente ai volumi adattati su di lei… Ma non posso svelare nulla di più”. E noi non vediamo l’ora di vederli indossati!