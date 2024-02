A vestire Alessandra Amoroso è principalmente Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, il suo stylist di riferimento. La cantante è giunta a Sanremo per mostrare la donna che è diventata

Fonte: IPA Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha deciso di vivere al meglio questo Festival di Sanremo, senza alcuna preoccupazione legata alla gara. La pressione d’essere in una competizione non si sente affatto, ha spiegato a La Volta Buona.

Un’esperienza da ricordare, la sua prima da protagonista. In collegamento con il programma di Caterina Balivo, la cantante salentina ha affrontato differenti temi, parlando anche dei suoi abiti di scena.

Alessandra Amoroso: look Sanremo 2024

Quando si parla dell’Ariston e, nello specifico, del Festival di Sanremo, è impossibile non ritrovarsi a parlare di abiti, look e stili. C’è chi ama osare e chi provocare. Altri, invece, optano per soluzioni più basiche, lasciando tutta la responsabilità dell’esibizione sulla propria voce.

Basti pensare alle differenze estetiche tra Mahmood e Diodato, ad esempio. Proviamo quindi a capire chi veste Alessandra Amoroso a Sanremo 2024. In questi giorni si è fatto un gran parlare del suo look in pieno stile Taylor Swift. Le foto delle due a confronto hanno trovato spazio su numerose pagine social e ora è la stessa cantante a parlarne: “È tutto esplicito”.

Nessuna vaga somiglianza, dunque, bensì un chiaro rifacimento: “Ho tentato di raccontare anche attraverso gli abiti, che ho indossato e indosserò, il concetto della donna che sono diventata oggi. Mi sono concessa di concedermi e per me questo è molto importante. Oggi mi sento molto libera”. Un percorso tutt’altro che facile. Ha infatti spiegati d’aver chiesto aiuto e di non vergognarsene. Un percorso di terapia che l’ha aiutata enormemente, e che prosegue ancora oggi.

Chi veste Alessandra Amoroso

Lo stilista dietro gli abiti di Alessandra Amoroso è Fausto Puglisi, che ha scelto per lei dei look firmati Roberto Cavalli e non solo. In questa edizione del Festival di Sanremo ha scelto di osare, mostrando in maniera chiara di accettarsi molto più rispetto al passato.

Nella serata del 6 febbraio ha sfoggiato un look firmato Monot Custom. Uno stile da vera e propria diva, con tanto di guanti lunghi. Più che una cantante, un personaggio cinematografico, verrebbe da dire.

Nella seconda serata, invece, leggero cambio di stile, con uno due pezzi tempestato di paillettes, quello che ha ripreso l’abito di Taylor Swift. Crop top e gonna lunga a sirena di Roberto Cavalli. La celebre maison è stata poi confermata anche per la terza serata, nella quale ha osato maggiormente.

Total black sul palco dell’Ariston, con abito lungo dal maxi spacco, ma soprattutto gonna semitrasparente. A ciò sono stati aggiunti dei dettagli molto intriganti sui fianchi, risultati nudi con dei sapienti cut out.

Serata duetti

Non ha potuto svelare cosa indosserà nella serata di duetti di Sanremo di venerdì 9 febbraio, ma ha promesso di sorprendere tutti. Sarà affiancata da amici veri e fidati come i Boomdabash, che di certo l’aiuteranno a sentirsi se stessa e libera di fare ciò che le va, senza timori.

Ha ribadito un messaggio importante, l’importanza di chiedere aiuto dinanzi alle situazioni difficili della vita. Nel suo caso è stata sommersa da un odio ingiustificato, dinanzi al quale oggi ha i mezzi per combattere.

Anche per questo sta vivendo questa kermesse come una sorta di gioco. È onorata d’essere stata scelta nella lista dei 27 Big, ma vada come vada. Non ha un chiaro obiettivo, se non quello di godere del momento.