Prima della Scala 2021: Luca Argentero e Cristina Marino, coppia da favola

Luca Argentero e Cristina Marino, dall’incontro sul set alla figlia Nina: storia di un amore

La scena teatrale milanese si apre, come ogni anno, con un appuntamento imperdibile: si tratta della Prima della Scala, una serata all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza. Molti nomi importanti dello spettacolo (e non solo) si sono riuniti presso il celebre teatro, simbolo della città di Milano, per assistere alla rappresentazione del Macbeth di Giuseppe Verdi. Tra i protagonisti di questo evento super glamour, Luca Argentero e Cristina Marino.

Argentero-Marino, una coppia da sogno

La piccola Nina è probabilmente rimasta a casa con i nonni, mentre Luca e sua moglie Cristina si sono concessi una serata tra adulti. L’occasione era delle migliori: la Prima della Scala, un appuntamento attesissimo che ha acceso le scintillanti luci della Milano più raffinata sulla nuova stagione teatrale. Sono stati davvero tanti coloro che hanno preso parte allo spettacolo, sfilando davanti ai flash dei fotografi pronti ad immortalare i momenti più entusiasmanti della serata.

Luca Argentero e Cristina Marino erano tra i protagonisti più attesi, e non hanno deluso le aspettative dei fan. Splendidi ed elegantissimi, hanno entrambi scelto la raffinata classe di Giorgio Armani per l’evento dell’anno. L’attore ha indossato un completo due pezzi nero, come da più classica tradizione: uno stile, d’altronde, che non passerà mai di moda e che perfettamente si abbina alle atmosfere eleganti e romantiche del Teatro alla Scala.

La Marino, dal suo canto, ha lasciato tutti senza fiato. Per l’occasione, ha sfoggiato un abito da sera davvero spettacolare, anch’essa optando per il nero. Il modello da lei scelto è molto aderente ed esalta meravigliosamente il suo fisico perfetto. Il corpetto, rivestito sul davanti di preziosi cristalli, ha una profonda scollatura a cuore e lascia la schiena scoperta. Sulle spalle, un morbido scialle in tulle trasparente completa un outfit pazzesco. Molta attenzione anche ai dettagli: Cristina ha indossato un incantevole collier Bulgari, abbinato ad un anello dalle dimensioni importanti.

Gli altri ospiti alla Prima della Scala 2021

Tanti sono stati i protagonisti dell’appuntamento più importante della scena teatrale milanese. A partire dal Presidente Sergio Mattarella, che con sua figlia Laura ha aperto la serata. Molti personaggi famosi si sono susseguiti davanti ai fotografi, da Manuel Agnelli alla coppia formata da Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer, passando per Cesare Cremonini accompagnato dalla mamma (tenerissimo il loro tenersi per mano).

Chi invece non ha potuto partecipare è stata Ornella Vanoni: attesa sul red carpet accanto a Marracash – un’accoppiata decisamente insolita -, ha dovuto rinunciare a causa di una caduta che l’ha costretta a casa. “Ieri l’altro, durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce golden retriever sono caduta… Tanto dolore, ma sono a casa. Sono dispiaciuta di non poter presenziare alla Serata Inaugurale al Teatro alla Scala” – ha scritto l’artista tra le sue storie di Instagram.