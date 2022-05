Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano la piccola Nina: due anni d’amore su Instagram

Argentero e Cristina Marino a Montecarlo, il bacio più bello (con abito mozzafiato a schiena nuda)

Luca Argentero e Cristina Marino non potrebbero essere più felici, soprattutto nel veder crescere la loro piccola Nina Speranza, venuta al mondo due anni fa. L’attore e l’influencer hanno condiviso su Instagram degli scatti tenerissimi di questi primi anni di vita della loro primogenita, che con il suo arrivo ha stravolto le loro esistenze e ha moltiplicato il loro amore.

Luca Argentero e Cristina Marino, i due anni di Nina

Il suo sguardo pieno di curiosità verso un mondo tutto da scoprire, il primo bagno al mare, i primi passi, i giochi, i momenti più belli, quelli della quotidianità insieme a mamma e papà: questo raccontano gli scatti di Cristina Marino, della sua Nina, che ha compiuto due anni.

“Ho baciato te ed è nata lei. Che regalo incredibile che sei Nina. Auguri ciotti del mio cuore”, sono le parole dell’influencer a corredo delle foto dolcissime pubblicate su Instagram. Anche Luca Argentero ha usato il suo profilo ufficiale per augurare buon compleanno alla sua piccola. “0-1-2” ha scritto l’attore, accompagnando alla didascalia tre immagini che descrivono i primi due anni di vita di Nina: prima la sua manina immortalata in bianco e nero appena venuta al mondo, circondata da quella dei genitori, poi mentre gioca con un palloncino e, ancora, mentre si aggira curiosa in una fattoria.

Immagini dolcissime che raccontano l’amore e i momenti più intensi di una famiglia bellissima: “Nina è una creatura meravigliosa, speciale – aveva confessato qualche tempo fa Argentero nel salotto di Domenica In – ma nulla sarebbe così speciale se non fosse per Cristina. È una donna incredibile, si prende cura di me e di noi. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. E da noi è nata Nina Speranza, un gioiello di inestimabile valore”.

Luca Argentero, il desiderio di una vita lontana dai riflettori

Per Luca Argentero è un periodo ricco di soddisfazioni, tra carriera e vita privata. Sta vedendo crescere la sua piccola Nina Speranza e sta vivendo una bellissima storia d’amore con Cristina Marino, quella che in più di un’occasione ha definito la donna della sua vita.

Anche dal punto di vista professionale l’attore è sulla cresta dell’onda: il ruolo del dottor Andrea Fanti nella fortunatissima serie Doc – Nelle tue mani gli sta regalando tantissime soddisfazioni, così come la sua ultima esperienza sul set de Le fate ignoranti.

Eppure c’è in lui un desiderio sempre più pressante, quello di vivere una vita lontana dai riflettori e più vicino alla sua famiglia. “Mi piacerebbe. O meglio, non vorrei lasciarle per il gusto di fare un’uscita eclatante, ma per recuperare un ritmo di vita che per vent’anni è stato un ritmo forsennato. Mi piacerebbe concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”, ha raccontato nel corso dell’ultima puntata dello show Ti Sento di Pierluigi Diaco.

Una confessione del tutto inaspettata, visto i grandi successi di quest’ultimo periodo, ma che pare abbia preso forma da tempo nella mente di Argentero: “Ho la sensazione, dopo una ventina d’anni, di aver fatto tutto quello che potevo fare“.