Luca Argentero: “Vorrei ritirarmi”. La rivelazione inaspettata a Ti Sento

Argentero e Cristina Marino a Montecarlo, il bacio più bello (con abito mozzafiato a schiena nuda)

Da qualche anno sulla cresta dell’onda con una carriera strepitosa, Luca Argentero è uno degli attori più amati del panorama televisivo e cinematografico italiano. Ma la sua sfilza incredibile di successi potrebbe ben presto interrompersi: intervistato da Pierluigi Diaco nel suo show Ti Sento, ha ammesso di sentire forte il richiamo di una vita normale, lontana dalle telecamere. È il preludio ad un addio? Ecco le sue dichiarazioni inaspettate.

Luca Argentero, una rivelazione inattesa

Nella nuova puntata di Ti Sento, in onda martedì 17 maggio, Pierluigi Diaco ha ospitato un grandissimo attore e protagonista della tv italiana. Stiamo parlando di Luca Argentero, che da un paio d’anni è tornato alla ribalta grazie al suo ruolo in Doc, la famosissima fiction che ci ha regalato sorrisi e grande commozione. Questo sembra essere il suo momento d’oro, costellato di splendidi successi e tanta soddisfazione professionale. Ma in lui c’è un’esigenza più profonda, quella di ritrovare dei ritmi più lenti che gli permettano di godersi la vita – e la sua meravigliosa famiglia.

E così, commentando un suo possibile addio alle scene, ha rivelato: “Mi piacerebbe. O meglio, non vorrei lasciarle per il gusto di fare un’uscita eclatante, ma per recuperare un ritmo di vita che per vent’anni è stato un ritmo forsennato. Mi piacerebbe concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”. Una confessione in piena regola, che non può che sorprenderci. Ma è anche una questione su cui Luca sembra aver ragionato molto: “Ho la sensazione, dopo una ventina d’anni, di aver fatto tutto quello che potevo fare“.

Luca Argentero, tra carriera e famiglia

D’altra parte, per Luca Argentero gli ultimi anni sono stati decisamente molto frenetici. La sua carriera ha preso il via in maniera inaspettata, grazie alla partecipazione al Grande Fratello nel lontano 2003. Da quel momento, il destino gli ha arriso: una lunga serie di ospitate si è trasformata ben presto nell’ambito debutto come attore, fino ad arrivare ai giorni nostri. In tutto questo tempo, però, non ha mai trascurato le sue passioni e la famiglia. Il suo primo matrimonio con Myriam Catania aveva fatto sognare i fan, ma qualche anno fa è arrivato come un fulmine a ciel sereno il divorzio.

Sul set del film Vacanze ai Caraibi, tuttavia, Luca ha conosciuto la collega Cristina Marino e se ne è pazzamente innamorato. La loro storia bellissima è diventata un grande amore, coronato dalla nascita della piccola Nina Speranza, che tra pochissimo compie due anni. Nel 2021 sono arrivate anche le nozze, con una splendida cerimonia a Città della Pieve. E la loro famiglia ha trovato la sua dimensione lontana dal traffico di Roma, proprio nelle romantiche campagne umbre. Qui, Luca Argentero e Cristina si sono trasferiti in un bellissimo casolare immerso nel verde.

Già da tempo, dunque, alberga nell’attore il desiderio di ritrovare ritmi più umani, di scalare le marce e godersi attimi preziosi con i suoi cari, prima che passino e non tornino più, lasciando solo rimpianti. Certo, perdere il nostro amato dottor Fanti sarebbe un grande peccato: a quanto pare la terza stagione di Doc si farà, ma di sicuro non sarebbe la stessa senza Argentero. Non resta dunque che attendere per scoprire se il cast lo vedrà ancora protagonista, o se la voglia di veder spegnere i riflettori sulla sua vita avrà la meglio.