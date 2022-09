“Doc 3 – Nelle tue mani”, quando torna: parla Luca Argentero. E “delude”

Fonte: IPA Venezia 79, Argentero e Marino: primo red carpet da genitori bis

La serie Doc – Nelle tue mani ha conquistato gli spettatori. Ma per la terza stagione potrebbe volerci molto tempo. Almeno è così che ha riferito Luca Argentero in un’intervista, con grande dispiacere di tutti i fan. Doc è certamente una delle serie più seguite degli ultimi anni, anche e soprattutto per aver portato sullo schermo una storia avvincente, oltre che la Pandemia. Per la terza stagione, tuttavia, dovremo avere pazienza, perché potrebbe arrivare “non prima del 2024”.

Luca Argentero parla della terza stagione di Doc – Nelle tue mani

Nel corso di un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Luca Argentero ha raccontato i progetti dell’ultimo periodo, che in realtà lo stanno molto elettrizzando. Dalla conduzione di Striscia la Notizia in coppia con Alessandro Siani fino alla gravidanza di Cristina Marino, è un periodo felice per l’attore, che non poco tempo fa aveva ammesso di stare pensando al ritiro.

Argentero, che sarà papà bis tra qualche mese, si è sbottonato su Doc 3 – Nelle tue mani, e in particolare sulla messa in onda in televisione. “Non prima del 2024. L’ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime“. C’è un pizzico di delusione, dobbiamo dirlo. Tuttavia, c’è un prezzo da pagare per la qualità, e siamo disposte ad attendere.

C’è anche da aggiungere che tra la prima e la seconda stagione sono in effetti intercorsi due anni. La prima è arrivata sul piccolo schermo nel 2020, ed è tornata nel 2022 con la seconda stagione, che ha raggiunto un successo stellare. Oltretutto, ci si chiede anche se non sarà “l’ultimo atto”, perché l’attore stesso aveva svelato a Davide Maggio di aver immaginato la serie solo ed esclusivamente per tre stagioni, e non di più.

Doc 3 – Nelle tue mani: le anticipazioni

La terza stagione di Doc – Nelle tue mani non è mai stata messa in dubbio, dal momento in cui è un successo di critica e di pubblico. “Stiamo lavorando alla terza serie di Doc, ma non sono autorizzato a dire di più. Si ragionerà ancora di empatia, di metodo Fanti, ma è una delle ipotesi. Naturalmente non si snaturerà la storia e non mancheranno le sorprese”, ha svelato Pierdante Piccioni, l’ex primario del Pronto Soccorso di Codogno, che ha ispirato la serie.

La conduzione di Luca Argentero a Striscia la Notizia con Alessandro Siani

Il debutto a Striscia la Notizia è estremamente atteso per il 27 settembre, quando inizia la trentacinquesima stagione del Tg satirico di Antonio Ricci, al momento in discussione per la guerra legale con Claudio Baglioni. Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca sono le nuove Veline; Siani ritorna al banco, avendo condotto già 33 puntate. Per Argentero, invece, c’è un po’ di emozione.

“Ricci mi ha presentato questa incursione per quello che è, un bell’esperimento, una settimana divertente. Mi ha detto che sarebbe stato un bel regalo per lui se avessi inaugurato la nuova stagione. Ma è un regalo per me”, ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni. Un periodo pieno per l’attore, che è stato anche a Venezia 79 insieme alla moglie, Cristina Marino, per il loro primo red carpet da genitori bis.