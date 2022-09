“Striscia La Notizia”, chi sono le nuove veline Cosmary e Anastasia

Fonte: Ufficio Stampa Le nuove veline di "Striscia"

La nuova edizione di Striscia la Notizia, che ha inizio martedì 27 settembre, porta con sé grandi novità: sul famoso bancone del programma satirico di Canale 5, infatti, quest’anno balleranno due nuove veline. Si tratta di Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, ed entrambe non sono totalmente nuove nel mondo della televisione, avendo già avuto esperienze in altre occasioni. Chi sono dove abbiamo già visto la nuova coppia di Striscia.

Chi è Cosmary Fasanelli, la velina mora di “Striscia”

È ufficiale, la nuova velina mora di Striscia la Notizia è Cosmary Fasanelli. Gli spettatori affezionati dei programmi di Maria De Filippi la ricorderanno sicuramente per la sua partecipazione al talent Amici, ma per la ventiduenne originaria di Brindisi non si tratta del suo unico avvicinamento nel mondo dello spettacolo.

Dall’età di tre anni e mezzo ha iniziato a dedicarsi alla passione per la danza, per poi debuttare a 17 anni su Canale 5 con Tú sí que vales; ma non è finita qui, perché prima di arrivare all’esperienza del talent più longevo della televisione italiana, Cosmary si è diplomata al Liceo Scientifico Psicopedagogico T. Monticelli a Brindisi e ha fatto parte del corpo di ballo di altri programmi tv.

Nell’edizione 2021/2022 approda nello studio di Maria De Filippi, ma non riesce ad arrivare alla fase del serale, perché eliminata per fare spazio ad un altro concorrente, John Erik, attraverso una sfida immediata. La ballerina ha continuato a far parlare di sé nonostante l’eliminazione, sia per la sua relazione con il cantante Alex e anche per il suo disappunto per la decisione presa sul suo conto: “Esco dispiaciuta per non aver potuto dare il massimo nella mia ultima esibizione, ma consapevole e felice del fatto che anche in quella situazione difficile ci ho messo tutta me stessa come in tutto il mio percorso”, aveva spiegato.

Cosmary non è l’unica ex allieva di Amici ad approdare sul bancone di Striscia la Notizia: dal 2017 al 2021, infatti, al suo posto nei panni “della mora” c’è stata la ballerina Shaila Gatta; a seguire, anche Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani.

Anastasia Ronca, la velina bionda di “Striscia”

Le veline vanno sempre in coppia, la mora e la bionda. Se per quanto riguarda la mora salirà sul bancone di Striscia l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, la bionda è Anastasia Ronca.

Anche lei 22 anni, originaria di Somma Vesuviana (Napoli); fin da bambina si è dedicata alla ginnastica artistica, passione ereditata dalla sua mamma. Come si legge dal comunicato ufficiale dell’ufficio stampa, di lei dice di essere silenziosa e determinata, e soprattutto sogna di fare l’attrice o di lavorare nel campo della moda.

Ha iniziato infatti a lavorare fin da subito come modella e fotomodella, e del 2019 fa la sua prima apparizione in tv su Italia 1 nella trasmissione Colorado nei panni di Miss Colorado; due anni dopo, invece, partecipa anche lei in un programma di Maria De Filippi, ma non si tratta di Amici. Approda infatti su Canale 5 nel reality Temptation Island, nel ruolo di tentatrice.

Entrambe, quindi, hanno già avuto un primo approccio alla tv, e sicuramente riusciranno ad essere all’altezza del ruolo grazie ai loro sorrisi smaglianti e alla loro voglia di entrare sempre di più nel mondo dello spettacolo.