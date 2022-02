Amici 21, perché Cosmary Fasanelli fa ancora parlare di sé

Amici 21, chi sono i cantanti e i ballerini dell’edizione 2021-2022

Cosmary Fasanelli è stata una delle protagoniste di Amici 21, e ha appena abbandonato la scuola, per decisione di Garrison Rochelle. Eppure la ballerina fa ancora parlare di sé, in seguito alle sue dichiarazioni sui social, e per una eliminazione che non è piaciuta a tanti spettatori del talent show.

Cosmary Fasanelli: l’eliminazione che fa discutere

La ballerina Cosmary Fasanelli, dopo due mesi nella scuola di Amici 21, ha dovuto abbandonare il programma domenica 6 febbraio, a un passo dal serale, per decisione di Garrison Rochelle. La sua uscita fa ancora discutere, poiché la ragazza, di origini brindisine, è stata sostituita da una new entry nel talent show, John Eric, durante una sfida immediata.

“Cosmary ti ho seguita nella scuola, ho visto che hai fatto dei miglioramenti notevoli. La domanda è: sei pronta per affrontare il serale? Dico di no, mi dispiace” ha affermato Garrison eliminando la Fasanelli da Amici 21.

La ragazza, consapevole di avere ancora tanta strada da fare, non è andata via però senza lanciare una polemica: “Mi dispiace perché in questo momento non sono al top fisicamente. Ad altre persone è stata data la possibilità di riprendersi e a me no” ha affermato la ballerina.

“Sono stati 2 mesi intensi, pieni di emozioni, esco dispiaciuta per non aver potuto dare il massimo nella mia ultima esibizione, ma consapevole e felice del fatto che anche in quella situazione difficile ci ho messo tutta me stessa come in tutto il mio percorso”.

A difenderla è intervenuta la maestra Alessandra Celentano, che non ha preso affatto bene la sua eliminazione: “Un’allieva modello, da cui tutti dovrebbero prendere esempio. Educata, non si lamenta mai; è lavoratrice, ed è cresciuta.” Eppure l’avventura nel programma si è conclusa per Cosmary Fasanelli, con l’eco di lamentele del pubblico sui social, che la voleva ancora nel talent.

Cosmary torna sui social

Abbandonata la scuola più famosa d’Italia, Cosmary Fasanelli è tornata sui social per ringraziare il programma, i maestri e sottolineare il suo sostegno al suo fidanzato Alex. “Sono ancora incredula di tutto ciò che è successo, credo di non aver ancora metabolizzato di aver preso parte, anche se per poco, a un programma così bello” ha affermato la ragazza emozionata.

“Non sarò mai grata abbastanza per la possibilità che mi è stata data, non smetterò mai di ringraziare la mia maestra Alessandra Celentano che nonostante i dubbi ha creduto in me, permettendomi di studiare ogni giorno e migliorarmi, porterò con me tutte le sue correzioni, i suoi insegnamenti, ma soprattutto tanta consapevolezza in più, non avrei potuto scegliere insegnante migliore per questo mio percorso!“. Cosmary ringrazia la Celentano ma non nomina Garrison, colui che l’aveva scelta nella scuola e poi ha decretato la sua eliminazione.

“Soprattutto grazie a Maria e Amici per avermi fatto vivere l’esperienza più bella della mia vita e per avermi fatto esibire su un palco del genere” ha scritto la ballerina ringraziando la De Filippi, e poi ha espresso il suo sostegno per uno dei finalisti del programma, Alex, che a oggi è il suo ragazzo.

“Adesso io faccio il tifo per te Alex, sono qui, sempre, sai già tutto!“. Non sono mancate parole di sostegno da professionisti ed ex allievi della scuola come Giulia Stabile, Giulia Pauselli e Tommaso Stanzani.