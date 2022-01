Amici, l’ultima provocazione di Alessandra Celentano

Amici 21, chi sono i cantanti e i ballerini dell’edizione 2021-2022

Provocatoria e grintosa come sempre: Alessandra Celentano non si smentisce, come testimoniato dall’ultimo video pubblicato dalla storica insegnante di Amici sul profilo Twitter di Witty Tv.

La nipote del “molleggiato” ha deciso di organizzare una serie di nuove audizioni per sostituire Mattia Zenzola. Queste sono state le sue parole: “Sto aprendo dei casting per i ballerini di latino americano, ballerini che si reputano più bravi di Mattia”.

Per entrare a far parte della scuola più longeva della tv, però, la passione non è sufficiente, l’insegnante di danza classica, sempre nel video, ha infatti spiegato quali sono i requisiti di cui bisogna essere in possesso per realizzare il proprio sogno. Gli aspiranti ballerini che sta cercando la Celentano devono avere un’età compresa tra i 18 e i 26 anni, un’altezza non inferiore ai 175 cm, senza dimenticare la preparazione tecnica, quella musicale e stilistica di livello di classe AS. Ma non è tutto, gli allievi che faranno concorrenza a Mattia, dovranno anche essere versatili e pronti ad affrontare altri stili di danza.

Il rapporto conflittuale tra Mattia e la Celentano

Ma perché il ballerino che fa parte del team di Raimondo Todaro è finito nel mirino di Alessandra Celentano? Il diciottenne di Bari, è attualmente infortunato e le sue prove sono condizionate da questa situazione non semplice. Inoltre, fin dal suo arrivo ad Amici 21 l’insegnante di danza classica ha manifestato dei dubbi sulla sua permanenza nella scuola. A non piacerle sono state la tecnica e l’atteggiamento del ragazzo. Ad esempio nell’ultima interrogazione, la Celentano non ha esitato ad assegnargli una grave insufficienza.

Il futuro di Mattia è davvero a rischio? Raimondo Todaro ha creduto con forza nel giovane pugliese, una fiducia dimostrata con il banco assegnatogli a discapito di Nunzio.

Nonostante l’impegno e i progressi, l’ex ballerino di Ballando con le stelle ha avuto da ridire su alcuni atteggiamenti del ragazzo tanto da decidere di sospendergli la maglia a fine novembre, una maglia poi riconquistata prima dell’infortunio. Ora però Mattia è diventato il pretesto per le audizioni provocatorie della Celentano.

Un’ultima puntata piena di scintille

Tutto è nato da ciò che è accaduto nell’ultima puntata di Amici 21 in cui si sono sfidati Christian Stefanelli e Cristiano La Bozzetta. I due ballerini hanno dovuto affrontare una sfida che metteva in palio la permanenza nella scuola. A fare da giudice esterno è stato Garrison, lo storico ex insegnante di Amici, che ha preferito Christian Stefanelli, il prescelto di Todaro a discapito dell’altro allievo voluto fortemente dalla Celentano. Questa decisione ha fatto infuriare l’insegnante di danza classica che ha reagito con il video apparso su Twitter, prendendo di mira proprio Mattia, che fa parte del team Todaro.

La risposta dell’ex insegnante di Ballando con le stelle non si è fatta attendere e proprio nelle sue stories di Instagram ha fatto capire di sostenere il suo allievo riservando due laconiche parole alla Celentano: “Cerca, cerca…”

A prescindere dalle polemiche tra i due insegnanti, la paura di Mattia di interrompere la sua esperienza ad Amici prima del tempo rimane fortissima, un sentimento che lo sta mettendo a dura prova.