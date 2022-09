Venezia 79, Luca Argentero e Cristina Marino: il primo red carpet da genitori bis

A poche ore dall'annuncio della gravidanza, Luca Argentero Cristina Marino sono arrivati per il. La 79esima edizione sta procedendo, come sempre, all'insegna dello stile, del buon gusto - con qualche scivolone di stile. E non abbiamo potuto fare a meno di notare il magnifico look della Marino. Naturalmente, si intravede il pancino della seconda gravidanza.