Fonte: Getty Images Anna Paquin

Anna Paquin ha calcato il red carpet del Crosby Street Hotel di New York per la première del film A bit of light, di cui è protagonista. Ma lo ha fatto in modo del tutto inaspettato, accompagnando i suoi passi con un bastone. Una scena che ha immediatamente catturato l’attenzione dei presenti e di chi ha visto successivamente gli scatti realizzati dai fotografi per l’occasione. Come lei stessa ha confermato, il bastone è la conseguenza di alcuni problemi di salute sui quali non ha rivelato alcun dettaglio ma che hanno reso gli ultimi due anni molto difficili per l’attrice.

Anna Paquin col bastone a causa di una malattia

Protagonista di A bit of light, film diretto dal marito Stephen Moyer, Anna Paquin non si è mai fermata. Ha continuato a lavorare con dedizione e impegno, nonostante a sorpresa abbia ammesso di aver vissuto due anni parecchio complicati a causa di alcuni problemi di salute.

Fonte: Getty Images

Una malattia probabilmente, che le ha provocato evidenti problemi di mobilità al punto da costringerla a calcare il red carpet della première a New York aiutandosi con un bastone, lo scorso 3 aprile. Gli strascichi, però, a quanto pare non si fermerebbero qui: come riporta People, che è riuscito ad avere alcune dichiarazioni direttamente dalla voce dell’attrice 41enne, ha anche alcune difficoltà nel linguaggio.

“Non è stato facile”, queste le sue uniche parole con le quali Anna Paquin si è mostrata anche piuttosto ottimista, ricordando di essere stata più che fortunata a poter fare ciò che ama sin da quando era appena una ragazzina (ricordiamo che ha vinto un Oscar a soli 11 anni per il film Lezioni di piano): “Il mio primo amore è stato il cinema indipendente. È così che sono entrata nell’industria cinematografica. Lavoravo con persone che volevano raccontare storie e raccontarle con integrità e verità”.

Anna Paquin e il sostegno del marito Stephen Moyer

Come confermato da fonti vicine all’attrice, il peggio sembra passato e ormai è in via di completa guarigione. Superare una malattia, di qualunque entità essa sia, non è mai semplice perché ti pone dinanzi a qualcosa sul quale senti di non avere il totale controllo, che ti logora nel corpo ma soprattutto nello spirito.

Fonte: Getty Images

Ed è in questi casi che si percepisce ancor di più quanto sia importante il sostegno delle persone care (ne ha parlato spesso, ad esempio, Carolina Marconi reduce da una lunga battaglia contro il tumore). Nel caso di Anna Paquin è stata fondamentale la vicinanza del marito Stephen Moyer, che l’ha diretta nell’ultimo film A bit of light, basato su una pièce teatrale. La coppia ha recitato insieme in True Blood, celebre serie TV di grande successo andata in onda per ben sette stagioni dal 2008 al 2014, ed è sentimentalmente legata ormai da 14 anni. Anna Paquin e Stephen Moyer si sono sposati nel 2010, dando poi il benvenuto ai gemelli Poppy e Charlie.

“È la persona con cui preferisco recitare”, ha affermato l’attrice riferendosi al marito che, a sua volta, aveva speso splendide parole per lei in una precedente intervista: “La gente ci chiede spesso: ‘Non è strano lavorare con il proprio coniuge?’. E io penso, beh, è ​​così che ci siamo conosciuti. Siamo stati sul set insieme ogni giorno per sette anni. E quindi in realtà quando non lavoriamo insieme, sembra che mi manchi. Mi sembra strano”.