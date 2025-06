Fonte: IPA Luca Argentero

Continuano a far discutere le dichiarazioni rilasciate da Michele Morrone a Belve. Ospite di Francesca Fagnani, il protagonista di 365 giorni si è scagliato contro il sistema del cinema italiano, tacciando i propri colleghi connazionali di mancanza di talento. A rispondere a tono alle parole dell’expat a Hollywood è Luca Argentero. Ecco cosa ha detto, senza peli sulla lingua, ma con il garbo che da sempre lo contraddistingue.

Luca Argentero risponde a Morrone: “Sborone”

Luca Argentero era tra gli ospiti di On Air, il festival di Palermo dedicato al cinema e alle serie tv. Intervistato da Superguida Tv per l’occasione, l’attore ha commentato in modo schietto e sincero le recenti dichiarazioni di Michele Morrone a Belve. “Mi ha fatto solo sorridere” è il commento di Argentero alle critiche a lui e ai colleghi dell’attore diventato famoso per il film erotico 365 giorni.

“È un eccesso di ego, – continua il protagonista dell’acclamata fiction DOC – però forse sei un ragazzo che ha avuto magari una bordata di successo. Vedi il successo non è fare una cosa di successo. Io mi sento appagato, perché sono vent’anni che faccio questo mestiere”. Qualche parola gentile, però, Argentero la riserva al collega astioso: “io penso che Michele abbia delle grandissime potenzialità, che abbia davanti a sé una carriera brillantissima, soprattutto internazionale”.

Gentile sì, ma Luca si guarda dal prendere bene le distanze dalle parole di Morrone: “Sparare a zero sulle capacità degli attori, dei suoi colleghi italiani mi sembra un po’ una sboronata”. E chissà se la discussione si chiuderà qui o se la lingua affilata di Michele arriverà con una nuova frecciata.

Argentero e Morrone lavorarono assieme

Se Luca Argentero si permette di parlare di Michele Morrone è perché lo conosce personalmente. I due lavorarono assieme sul set di Sirene, serie di Rai1. In quell’occasione, racconta Argentero, Morrone “faceva il tritone, non proprio un ruolo profondo. Ed era stato molto bravo a fare quella parte di commedia”. Il talento, però, non va esagerato: “Da lì a pensarlo più bravo del 99% degli attori italiani, non sono tanto d’accordo”.

D’altronde, aggiunge Argentero, a fare i complimenti ad un attore dovrebbero essere “i critici, gli addetti ai lavori o un regista”. L’autoelogio di Morrone a Belve è apparso al collega “una botta di ego quasi chimica”. Le sue dichiarazioni sono apparse “strane”, e trovando una giustificazione, Argentero afferma: “Quando l’ho incontrato ho sempre pensato che fosse una persona che cercava a tutti i costi un modo per arrivare. Essendoci arrivato, forse questa enorme botta gli ha dato proprio alla testa, era proprio chimicamente sbilanciato, no?”.

Argentero dice no a Belve

Sul palco del Festival On Air Luca Argentero, che festeggia quest’anno i 25 anni di carriera, lancia anche un messaggio che non farà affatto piacere a Francesca Fagnani. L’attore, restando in tema Belve, ha affermato di non aver alcuna intenzione di diventarne uno degli ospiti. È una questione di protezione: “Non andrei mai in un posto dove cercano di metterti in difficoltà”. Peccato, perché si può stare certi che il pubblico avrebbe apprezzato e che magari la sempre pungente Fagnani con il dolce Luca sarebbe stata più accondiscendente del solito.