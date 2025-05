Doc – Nelle tue mani torna su Rai 1 ma Luca Argentero non c’è

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ansa Luca Argentero

Doc – Nelle tue mani torna su Rai 1 in prima visione assoluta alle 21.30 a partire da martedì 20 maggio. Ma Luca Argentero non c’è, è stato sostituito. E il motivo è davvero inaspettato.

Doc – Nelle tue mani, la versione americana

Rai 1 trasmette dunque i nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani, una delle serie più amate dal pubblico televisivo. Ma non si tratta della quarta stagione, per quanto le puntate sono in prima visione assoluta.

Infatti, della celebre fiction è stata fatta una versione americana, con personaggi diversi rispetto all’originale, per quanto rispetti trama e situazioni. La versione statunitense, realizzata da Sony Pictures Television, è stata lanciata nel gennaio 2025 con un enorme successo, risultando il miglior debutto di una serie Fox negli ultimi 5 anni.

Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero sostituito

Così, nella trasposizione americana di Doc – Nelle tue mani non solo non c’è Luca Argentero, ma il personaggio che lui interpreta, il Dottor Fanti, è stato sostituito dalla Dottoressa Amy Larsen, che in seguito a un incidente stradale perde la memoria di otto anni della sua vita.

Proprio come avveniva per il “Doc” italiano, anche Amy dovrà ricostruire il suo presente, professionale e affettivo, e confrontarsi coi cambiamenti e anche le gravi perdite che aveva subito durante il lungo periodo che ha cancellato dai suoi ricordi.

La Dottoressa Amy Larsen è interpretata dall’attrice canadese Molly Parker. Già nota per essere una delle interpreti di House of Cards, è diventata una vera e propria star grazie a Doc.

Doc – Nelle tue mani, la trama della versione americana

Primario di Medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis, la dottoressa Amy Larsen ha competenze professionali eccezionali ma è molto poco empatica coi pazienti: la perdita di un figlio qualche anno prima ha causato la fine del suo matrimonio e l’ha portata a concentrarsi solo sulla propria carriera, diventando una donna chiusa e scostante.

Un incidente d’auto le fa perdere la memoria: quando si sveglia dal coma non ricorda cosa è successo negli ultimi otto anni. L’amnesia le restituirà, tuttavia, anche un lato del proprio carattere, più umano e caloroso, che sembrava perduto per sempre.

Doc – Nelle tue mani, dove e quando vederla

A partire da martedì 20 maggio, Rai 1 trasmette tutti i 20 episodi della serie americana di Doc, ambientata a Minneapolis, in 5 serate durante le quali vengono date due puntate alla volta. Si tratta della prima stagione. La Fox ha annunciato a fine febbraio che ci sarà una seconda stagione di ben 22 episodi.

Doc – Nelle tue mani, quando arriva la quarta stagione della versione italiana

Luca Argentero (Andrea Fanti) comunque è confermatissimo, insieme a Matilde Gioli (Giulia Giordano), per la versione italiana di Doc. Stando a quanto riporta la Rai, a breve inizieranno le riprese della quarta stagione, scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli.