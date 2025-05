Fonte: IPA Francesca Fagnani

La puntata di Belve del 20 maggio si preannuncia ricca di contenuti e di interviste: gli ospiti attesi, infatti, sono quattro, e non tre come avviene di solito: Michele Morrone, Floriana Secondi, Raz Degan e Benedetta Rossi. Un parterre di ospiti di tutto rispetto, con vip e star dei reality show e della cucina: Francesca Fagnani è pronta a confrontarsi senza sconti. Ecco tutte le anticipazioni di stasera.

Belve, le anticipazioni del 20 maggio

Tra gli ospiti più attesi da Francesca Fagnani nella puntata di Belve del 20 maggio c’è di certo l’attore Michele Morrone, amatissimo in patria e all’estero, dove ha ottenuto un successo travolgente. E dove, oltretutto, si sente anche molto più a suo agio: “Non mi sono mai visto nel circoletto italiano. Non ho riscontrato negli attori italiani l’umiltà delle star hollywoodiane, che hanno gli Oscar mica i David”. E poi l’ammissione finale: “A me del David non me ne frega niente”.

Ma l’attore di 365 giorni, il film che gli ha dato un successo di respiro internazionale, ha anche affrontato dei periodi complicati alle spalle. Una ragazza che ha frequentato gli ha somministrato infatti una “pozione d’amore”. “Ci sono state delle situazioni in cui per un lungo periodo non ragionavo più bene. e mi sono accorto che mi dava delle cose a mia insaputa. Erano fiori secchi imbevuti. È uno dei capitoli infelici della mia vita”. Dalla Fagnani, ha anche raccontato di avere avuto dei problemi con l’alcool e la depressione.

Gli altri ospiti

Sono quattro gli ospiti di Belve, come anticipato: troviamo anche Floriana Secondi, che è già stata ospite nel programma della Fagnani, dove ha confessato di aver portato il figlio Domiziano (reputato “troppo serio, è nato vecchio”) dall’esorcista perché faceva troppe domande e diceva frasi come “l’erba sono i capelli del mondo”. Si è poi soffermata su uno dei momenti più dolorosi della sua vita, quando la madre aveva un problema di tossicodipendenza. “Mi sentivo sola, ma fin da piccola ho avuto una grande forza d’animo. Quando sentivo gli altri bimbi piangere li consolavo, mi veniva forza per loro e soffrivo di meno io”.

Grande curiosità anche per l’intervista a Raz Degan, che ha rivelato di fare “sesso spirituale” da 20 anni. E si è lasciato andare a una confessione sul suo rapporto con la ex Paola Barale: “Quanta popolarità abbiamo avuto e quanti bastoni tra le ruote ci hanno messo: non lo definisco un fallimento il nostro rapporto. Se siamo stati insieme 14 anni vuol dire che c’era qualcosa di più profondo di un tradimento”.

Dove vedere Belve e a che ora inizia

Dopo lo stop della scorsa settimana, dovuto alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, Belve è proprio a tornare con una nuova puntata e tante rivelazioni. Alla conduzione c’è Francesca Fagnani, che sa come “pungolare” i suoi ospiti per svelare la persona oltre il personaggio. La puntata va in onda su Rai2 a partire dalle ore 21,20, ed è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay, in streaming e on demand. Questa è la terza puntata del nuovo ciclo di interviste.