Francesca Fagnani sta per tornare. Si fa sempre più parlare di Belve, la cui nuova stagione è ormai vicinissima. Si rincorrono voci intanto su chi si siederà sul famoso sgabello dinanzi alla conduttrice. Lei non si è ancora espressa e lo stesso ha fatto la Rai. Qualcosa però è trapelato.

Belve, i nuovi ospiti

A presentare in anteprima il primo trittico di ospiti intervistati da Francesca Fagnani è stato TvBlog. Non si tratta di una notizia ufficiale, dunque. Si torna nuovamente a esplorare il mondo del cinema per adulti. Lo si fa con Milly D’Abbraccio, attrice classe 1964 che ha vissuto varie fasi nella sua carriera. Figlia e nipote d’arte, che ha però scelto tutt’altra strada lavorativa rispetto ad alcuni membri della sua famiglia. Suo nonno era violinista nell’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli. Sua nonna era pittrice e sua madre regista.

Le ha tentato varie strade, incidendo un 45 giri dopo aver vinto Miss Teenager Italy. Ha poi iniziato a lavorare con Gianni Boncompagni, muovendosi per un periodo tra cinema e teatro. Il cambio di carriera è avvenuto poi nel 1989, quando ha accettato l’offerta di Riccardo Schicchi. Ha così preso parte al gruppo Diva Futura.

Francesca Fagnani avrà di certo tanto da chiederle, considerando i suoi numerosi cambiamenti. Nel 2008, ad esempio, ha anche tentato la carriera politica. Con appena 19 voti ottenuti, però, non è entrata a far parte dell’allora X municipio di Roma.

Michele Morrone e Raz Degan a Belve

L’ospite principale della prima puntata sarà però Michele Morrone. Anche in questo caso è prevedibile che la Fagnani possa divertirsi ad andare a fondo, scavando nel suo passato. Una carriera decisamente intrigante, considerando il particolare successo ottenuto con 365 giorni, pellicola Netflix premiata dalle particolari condizioni dettate dalla pandemia.

I suoi video social, inoltre, attirano spesso l’attenzione del pubblico e c’è da aspettarsi qualche domanda piccata. Lo stesso dicasi per Raz Degan e le varie vasi della sua esistenza, sotto l’aspetto professionale e spirituale. Dopo l’intervista a Paola Barale, Belve, accoglie anche lui, così da ascoltare l’altra campana in merito alla loro ben nota storia d’amore.

Belve 2025, quando va in onda

Come detto, manca ormai poco al ritorno di Belve su Rai 2. L’amatissimo programma condotto da Francesca Fagnani troverà nuovamente spazio nel palinsesto della rete nazionale a partire dal prossimo 22 aprile. Si richiede dunque ancora un po’ di pazienza ai suoi fan.

Ci attende un totale di cinque puntate, il che si traduce in ben 15 nuovi ospiti. Quest’anno spazio poi anche a uno spin-off in lavorazione. Qualcosa di ben distante dai toni leggeri del mondo dello spettacolo.