Fonte: IPA Francesca Fagnani

La Rai non lascia andare Francesca Fagnani, anzi. La conduttrice è pronta a tornare in prima serata con una nuova stagione di Belve. Ha però una grande novità, ovvero il primo spin-off di questo format. Cambieranno i tipi di ospiti ammessi in studio, e non poco, ma la giornalista spera che possa restare stabile l’interesse del pubblico.

Francesca Fagnani, quando lascerà Belve

Non poteva essere più chiara Francesca Fagnani che, in un incontro con Rcs Academy, ha spiegato quanto dirà addio a Belve. Il 22 aprile avrà inizio su Rai 2 la nuova stagione, nata perché il pubblico è ancora desideroso di questo appuntamento.

Saranno di fatto i fan a decretare la fine del format: “La trasmissione ci sarà fino a che capirò che esiste attesa di una nuova stagione. Per il momento c’è, eccome. Il programma non è però come un diamante, per sempre. Avrà una fine e spero di accorgermene in tempo ed essere io a dire basta”.

Belve spin off

La notizia più importante riguarda però l’annuncio del primo spin-off di Belve. Il programma è così amato da aver spinto Francesca Fagnani e il suo team a ragionare su un format simile ma differente al tempo stesso.

Il successo di pubblico, in televisione, su RaiPlay e sui social, ha inoltre spinto la Rai ad accordare il progetto. Semaforo verde e, anzi, prima puntata già pronta. Il titolo scelto è Belve Crime. La giornalista ha spiegato cosa accadrà in questa nuova versione.

Ci sarà ancora lei al centro dello studio e dinanzi avrà un soggetto intervistato decisamente particolare. Come il titolo lascia intuire, infatti, si tratterà di persone che hanno commesso dei crimini. Al tempo stesso, però, potrebbe essere dato spazio anche a dei testimoni di fatti atroci.

Si tratta però di un test, dal momento che non è affatto scontato che questo spin-off possa tenere incollati alla televisione le stesse persone che intendono ascoltare storie di Vip. Considerando però il successo dei podcast crime, non è da escludere che in tantissimi possano dirsi interessati.

“Da quest’anno ci sarà uno spin-off. Partiamo con una puntata e poi vediamo. Stavolta verranno intervistate persone appartenenti alla cronaca”.

Un ritorno al passato per Francesca Fagnani, che non si è sempre occupata di spettacolo e gossip, tutt’altro. Sull’ormai famoso sgabello verrà ascoltato il punto di vista del colpevole o di chi può offrire una versione dei fatti, perché era sulla scena del crimine.

“Sarà un viaggio nella mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male, di chi ha attraversato il male e lo ha inferto al prossimo. Sì, questo sarà quello che vedrete presto”.