Il Cantante Mascherato: Caterina Balivo è splendida, la Tatangelo conquista tutti

L’ultimo appuntamento con Il Cantante Mascherato è stato ancora una volta ricco di sorprese e grandi emozioni. Milly Carlucci ha portato in scena uno spettacolo divertente e piacevole, che ha saputo fare colpo sul pubblico sin dalla prima puntata. E ora che questa seconda edizione è giunta al termine, in molti si chiedono già se lo show tornerà in onda il prossimo anno con una nuova stagione.

Nel corso di questa ultima puntata, Milly Carlucci ha accolto in studio i concorrenti rimasti in gara dopo le eliminazioni degli appuntamenti precedenti. Le quattro maschere ancora in gioco, ovvero il lupo, il pappagallo, l’orsetto e la farfalla, hanno avuto la possibilità di esibirsi ancora una volta, lasciando alla giuria l’arduo compito di cercare di capire chi vi si celasse sotto. Caterina Balivo, Flavio Insinna, Patty Pravo, Francesco Facchinetti e Costantino della Gherardesca hanno avuto una stagione complicata, nel tentativo di indovinare l’identità nascosta dei vari artisti che hanno partecipato a Il Cantante Mascherato.

Proprio la Balivo, una delle novità più apprezzate di questa stagione, si è rivelata la star della serata con il suo carisma travolgente e un look davvero strepitoso. Per la finale, infatti, la conduttrice ha scelto un bellissimo abito lungo color turchese, con ampio scollo sulla schiena e un profondo spacco laterale. Scarpe open toe firmate Louboutin e un paio di eleganti orecchini hanno completato il suo outfit scintillante.

Ma la serata ha avuto molti altri colpi di scena. Per la prima volta, i cantanti in gara hanno duettato con artisti non mascherati, regalandoci delle esibizioni sorprendenti. I primi a salire sul palco sono stati l’orsetto e Cristina D’Avena, una coppia che ha conquistato il cuore dei più piccoli (e non solo). La simpaticissima maschera, avendo perso la sfida contro la farfalla, ha poi dovuto mostrare il suo vero volto: sotto il gigantesco muso dell’orso si nascondeva Simone Montedoro.

Poi è stato il turno del lupo e di Anna Tatangelo, che ha sorpreso il pubblico con il suo look total black. La cantante ha optato per un tailleur con pantalone skinny e maxi giacca con spalline strutturate aperta su un top a fascia. La sua voce sorprendente, d’altronde, ha accompagnato in maniera perfetta l’esibizione del concorrente in gara. La serata dei duetti è proseguita con le performance della farfalla insieme a Red Canzian e del pappagallo, che si è esibito in compagnia di Rita Pavone. E il mistero ha permeato l’intera puntata, rinfocolando la curiosità dei telespettatori.