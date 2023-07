La scommessa di Milly Carlucci: come cambia la giuria di “Ballando”

Fonte: IPA Le signore Rai 2023-2024: nomi forti

La stagione televisiva 2023/2024 si preannuncia intrigante. A dir poco, considerando tutte le rivoluzioni di Rai e Mediaset. Uno dei programmi di punta di Mamma Rai, ovvero Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, potrebbe subire un cambiamento radicale dal punto di vista della giuria. Per il momento le trattative sono in corso: vediamo cosa dicono le indiscrezioni.

Ballando con le Stelle, le novità sulla giuria

C’è un programma di cui la Rai non può proprio fare a meno: Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, da anni, è riuscita a creare il suo pubblico di fedelissimi, e lo ha fatto puntando su determinati volti. Non solo: oltre al corpo di ballo e alla parata di stelle, è la giuria che da sempre riesce a creare dinamiche interessanti. Non c’è ancora nulla di certo per il momento, ma potremmo prepararci a quella che si preannuncia come una vera e propria rivoluzione.

Secondo un retroscena di TvBlog, potremmo ritrovare in giuria Teo Mammucari, che sarebbe in trattativa. Questo perché la giuria non è ancora stata confermata e, no, sempre secondo le indiscrezioni, Mammucari non dovrebbe prendere parte al programma in veste di concorrente. In effetti, potrebbe non essere solo un’ipotesi, dal momento in cui Milly Carlucci stessa ha fatto una doverosa precisazione a Da Noi a Ruota Libera.

“Adesso spiego: la giuria non è stata riconfermata. Non è stata riconfermata perché noi adesso ci stiamo occupando di fare il cast del programma. Poi più avanti a settembre si parlerà di giuria e si parlerà di tutto il resto. Quella sarà una cosa di cui ci occuperemo più avanti. Però posso dire che non è stata riconfermata”. Così la giuria potrebbe cambiare del tutto, o almeno in parte? Una domanda che troverà risposta molto presto.

Le anticipazioni sui concorrenti di Ballando con le Stelle: cosa sappiamo

Naturalmente, è tutto in trattativa: le ipotesi sulla giuria e sui concorrenti non sono ancora certe. Dagospia, però, con una flash di Giuseppe Candela, ha riportato che a scendere in pista potrebbero essere anche Simona Ventura e Bruno Barbieri. Provinate anche le Drag Queen Karma B (scartate), e il pasticcere Damiano Carrara di Bake Off Italia.

Naturalmente, come ha detto la Carlucci stessa, “di gossip se n’è fatto tanto”, e dunque non è facile ancora dare per certi dei nomi. Tuttavia, l’aria di novità è in linea con la rivoluzione a cui abbiamo assistito nei palinsesti Rai. Così, anche Ballando con le Stelle potrebbe cambiare in parte qualcuno dei suoi volti noti.

Lo sappiamo bene, del resto, che alla Carlucci piacciono le scommesse e soprattutto che ama stupire il proprio pubblico. Durante la presentazione dei palinsesti Rai, la Carlucci ha in realtà alimentato diverse ipotesi, come la presenza della D’Urso a Ballando. Che – però – è piuttosto improbabile, anche stando alle dichiarazioni della D’Urso stessa. Sappiamo però la data ufficiale di partenza della stagione televisiva 2023: Ballando inizia sabato 21 ottobre, con la finalissima a pochi giorni dal Natale, ovvero sabato 23 dicembre. Per saperne di più, non ci resta che attendere settembre (o ulteriori indiscrezioni e conferme).