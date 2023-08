“Ballando con le stelle”, svelato il primo concorrente ufficiale

Fonte: IPA Le signore Rai 2023-2024: nomi forti

Milly Carlucci ha voluto fare un regalo ai fan del programma Ballando con le stelle e ha svelato a sorpresa nel giorno di Ferragosto il primo concorrente ufficiale della nuova edizione. E così, dopo voci di corridoio che volevano sulla pista da ballo Barbara D’Urso e Sonia Bruganelli, è arrivata la prima comunicazione e il video di presentazione del primo personaggio di questa edizione.

Ballando con le stelle, Ricky Tognazzi è il primo concorrente della nuova stagione

Grande sorpresa per gli ammiratori di Milly Carlucci e per i fan di uno dei suoi programmi più noti. Sui canali social di Ballando con le stelle è stato annunciato il primo concorrente della nuova edizione. Si tratta di un volto amatissimo del cinema e della tv: sarà Ricky Tognazzi, il regista, attore e produttore cinematografico, che sarà accompagnato dalla sua inseparabile moglie, Simona Izzo.

Il video di presentazione del nuovo concorrente è esilarante: il regista si sta già preparando per la sua nuova avventura da ballerino. E intanto la moglie – che ha assunto il ruolo di “disturbatrice” nel breve filmato – continua a chiedergli informazioni su cosa sta studiando.

All’ennesima domanda, Ricky si lascia andare a uno sfogo liberatorio: “Mi fa male tutto, ho l’acido lattico! Fammi studiare in pace!”. Simona Izzo però non sarà una concorrente del programma, ma lo seguirà “da bordo campo” durante il suo percorso a Ballando con le stelle.

Ricky Tognazzi ovviamente è solo il primo di una lunga lista di nomi che nelle prossime settimane verranno svelati da Milly Carlucci. Si è parlato spesso della possibile presenza di Barbara D’Urso dopo l’uscita burrascosa da Mediaset, così come di Teo Mammucari (anche lui andato via dall’azienda in malo modo), o di Sonia Bruganelli, che non sarà più opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

La conduttrice si è sbilanciata, almeno per il momento, solo sulla D’Urso: “Barbara è una grandissima professionista – ha detto la Carlucci recentemente -. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera – ovunque lei sceglierà di andare – continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora”.

La giuria di Ballando con le Stelle

Se Milly Carlucci ha già svelato il primo concorrente del programma, è ancora mistero sui giurati dello show: “Della giuria di Ballando si parlerà a settembre. Prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo di giuria“, aveva risposto la conduttrice senza battere ciglio.

“Sono state dette molte cose, ma la giuria dell’anno prossimo non è stata riconfermata“, ha rivelato. Secondo un retroscena di TvBlog, potremmo ritrovare in giuria Teo Mammucari, che sarebbe in trattativa, ma di certo il conduttore non dovrebbe prendere parte al programma in veste di concorrente.

Dagospia con un flash di Giuseppe Candela ha riportato che a scendere in pista potrebbero essere anche Simona Ventura e Bruno Barbieri. Pare che siano state provinate anche le Drag Queen Karma B (scartate), e il pasticcere Damiano Carrara di Bake Off Italia. Insomma è ancora presto per conoscere i dettagli dello show, ma siamo certi che Milly Carlucci saprà tirare fuori un cast d’eccezione.