Ballando con le Stelle 2021, Morgan già a rischio: l’indiscrezione

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha preparato tutto con grandissima attenzione, selezionando concorrenti in grado di attirare l’attenzione, di prendere sul serio le sfide di ballo e, soprattutto, determinati a trionfare o, perlomeno, a fare bella figura. Tra questi vi è anche Morgan, fortemente voluto dalla conduttrice. La sua partecipazione nello show, però, potrebbe essere già a rischio.

Morgan è uno spirito libero e, come è ormai noto, la sua partecipazione nei programmi televisivi riserva quasi sempre grandi colpi di scena. Dalla forte personalità, non ha peli sulla lingua e, di certo, non ha timore di esporsi per le sue idee. È probabilmente anche per questo motivo che Milly Carlucci lo ha scelto per il cast della prossima stagione di Ballando con le Stelle. Adesso, però, stando ad una indiscrezione di Chi Magazine, potrebbe esserci un passo indietro già prima dell’esordio.

Ci sarebbero, infatti, brusche divergenze tra il cantautore e gli addetti ai lavori per quanto riguarda il contratto di partecipazione come concorrente allo show di Milly Carlucci. Tuttavia, la sua partecipazione, voluta dalla conduttrice non senza suscitare qualche critica, è stata ufficializzata insieme ad altri grandissimi nomi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettersi in gioco con la sfida di Ballando con le Stelle.

Se l’indiscrezione si rivelasse vera, per Milly Carlucci ci sarebbe già un problema da risolvere ancor prima di partire. La padrona di casa, che ha sempre affrontato ogni ostacolo con grande determinazione, quest’anno ha già dovuto fare conti con importanti abbandoni: quello rumoroso di Raimondo Todaro, che ora è insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi, e quelli delle ballerine Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe incinte.

All’inizio della nuova attesissima stagione mancano solo pochi giorni: il 16 ottobre Milly Carlucci, che non si è lasciata abbattere dalle difficoltà, tornerà finalmente in onda e, al suo fianco, ci sarà la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Tra i concorrenti anche Arisa, Andrea Iannone e Al Bano. Su Morgan, invece, per adesso, resta un velo di mistero. Lui e la conduttrice, infatti, non sono ancora intervenuti per smentire o confermare l’indiscrezione. Il pubblico della trasmissione riuscirà a vederlo in pista?