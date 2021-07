Ballando con le stelle, la Ventura su Morgan: “Speriamo arrivi alla fine”

editato in: da

Ormai è ufficiale. Morgan è il primo concorrente di Ballando Con Le Stelle. Il talent riservato ai vip condotto da Milly Carlucci cala il poker con un nome a dir poco controverso, capace di scatenare polemica ma anche slanci di apprezzamento tra chi lo segue da molti anni.

Marco Castoldi non è un personaggio semplice da contenere e, dopotutto, non è neanche questa l’intenzione di chi lo invita all’interno dei suoi programmi. Morgan è un battitore libero, talvolta incontenibile, ma tra i pochi a garantire quel guizzo in più che spesso manca nei programmi di lungo corso.

A dire la sua su questo nuovo percorso che Morgan si appresta ad affrontare è Simona Ventura, sua “compagna” di banco a X Factor. La conduttrice torinese ha scherzato sulla sua naturale tendenza a mollare anzitempo, che si è più volte verificata in tv: “Mi piace, speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo. Voglio bene a Morgan, è il mio figlio più turbolento, sono felice per lui”.

E sì, perché Morgan è conosciuto per il suo talento ma anche per il suo carattere turbolento, non facile da tenere a bada. Milly Carlucci potrebbe però riuscire a mettere un freno a questa sua esuberanza e fare in modo che arrivi alla fine o, almeno, fino al punto in cui il pubblico e la giuria decideranno di tenerlo.

Non è una novità, infatti, che Castoldi abbia la tendenza a far prevalere le proprie ragioni a scapito degli altri. Disastroso il percorso intrapreso ad Amici di Maria De Filippi che aveva lasciato in polemica dopo alcune divergenze di opinioni con i concorrenti, ma anche le continue fughe da X Factor non sono state da meno.

A Ballando potrebbe però trovare la pace dei sensi, giuria permettendo, e mostrare finalmente quel lato di lui che in pochi conoscono ma per il quale è amato da molti anni.

Per Simona Ventura, invece, sono mesi di ripartenza dopo la delusione di Game of Games. La conduttrice ha infatti ripreso il suo programma su Real Time, Discovering Simo, e si prepara al ritorno su Rai2 con un programma domenicale che condurrà con l’amica Paola Perego.