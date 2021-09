Arisa verso Ballando con le Stelle: “La Carlucci ha fatto di tutto per averla”

editato in: da

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Sembra sempre più vicino l’arrivo di Arisa alla Rai: pare infatti che la cantante sia ormai a un passo da Ballando con le Stelle. Proprio quando le trattative con lo show di Milly Carlucci sembravano precipitate, la situazione si è totalmente ribaltata.

In queste ultime settimane il futuro televisivo della cantante è stato al centro di rumors e indiscrezioni: Arisa infatti non siederà più dietro la cattedra di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi dopo l’esperienza della scorsa edizione. A lanciare l’indiscrezione era stato il sito di Roberto D’Agostino, Dagospia, che aveva parlato di trattative complicate che si erano concluse con un nulla di fatto. Tutto era nato dalla decisione dell’artista di partecipare come concorrente a Pekin Express – al quale aveva rinunciato nonostante il cachet altissimo – che mal si conciliava con la prima fase del talent di Maria De Filippi, di certo la più delicata perché volta alla formazione delle classi di cantanti e ballerini.

Poi un dietrofront per motivi personali che l’hanno portata a rinunciare anche ad Amici: sebbene ci avesse ripensato, nel frattempo Maria De Filippi ha deciso di affidare il suo ruolo a Lorella Cuccarini, che dalla cattedra di ballo è passata a quella di canto. E mentre Raimondo Todaro pare ormai entrato a tutti gli effetti nel cast della scuola di talenti, è sempre più certo l’arrivo di Arisa a Ballando con le Stelle.

Del resto da tempo si vociferava la partecipazione della cantante nel noto programma di Rai 1. Ora Dagospia conferma che Arisa quest’anno sarà una delle concorrenti: “La Rai tira fuori i soldi e sblocca la trattativa con Ballando con le Stelle – si può leggere sul portale -. La Carlucci scatenata ha fatto di tutto per avere nel cast l’ex coach di Amici di Maria De Filippi. Il corteggiamento era iniziato già a maggio scorso. L’operazione ha ottenuto l’ok del direttore Stefano Coletta (nonostante il parere contrario di alcuni)”.

La cantante andrebbe così a competere con l’ex compagno di giuria a X Factor Morgan e l’ex rivale a Il Cantante Mascherato Al Bano, i primi due concorrenti ufficiali del programma. La Carlucci sarebbe in trattativa anche per avere Marcell Jacobs, uno dei protagonisti delle ultimi Olimpiadi e Paola Barale: un cast davvero interessante per una edizione della trasmissione che regalerà sicuramente grandi colpi di scena.