Musicultura 2024, Enzo Avitabile sul palco il 22 giugno: la scaletta

Enzo Avitabile salirà sul palco della finalissima di Musicultura del 22 giugno: la scaletta con ospiti e artisti in gara

Fonte: IPA Enzo Avitabile

Battute finali per Musicultura 2024. Il 21 e 22 giugno, allo Sferisterio di Macerata, gli 8 vincitori della 35esima edizione del Festival della Canzone Popolare e d’Autore, diretto da Ezio Nannipieri, si contenderanno il titolo di vincitore assoluto. Oltre agli artisti in gara, saliranno sul palco della finalissima del 22 giugno anche moltissimi ospiti, come Enzo Avitabile e Nada. A condurre la serata sarà invece l’inedita coppia formata da Carolina Di Domenico e Paola Turci.

Musicultura 2024 sarà seguito con dirette e differite nelle giornate del 21 e 22 giugno da Rai Radio 1, mentre Rai Due trasmetterà uno speciale dell’evento il prossimo 15 luglio.

La scaletta del 22 giugno di Musicultura 2024

Se la serata del 21 giugno ha visto salire sul palco di Musicultura Diodato e Serena Brancale, la scaletta del 22 giugno vede invece in prima linea Enzo Avitabile: l’artista partenopeo festeggerà con i Bottari e la formazione al completo i 20 anni di Salvamm‘ o munno, il capolavoro discografico che segnò uno snodo fondamentale nel viaggio espressivo del re della world music napoletana. Per l’occasione, Avitabile verrà insignito dell’Onorificenza per Alti Meriti Artistici con cui l’Università di Macerata e l’Università di Camerino rendono annualmente omaggio nell’ambito di Musicultura a grandi protagonisti della musica e della parola.

Tra gli ospiti in scaletta c’è anche la cantautrice Nada, interprete di hit come Ma che freddo fa e Senza un perché. Infine, spazio per Carlotta Proietti, figlia d’arte che sa testimoniare con la sua voce una raffinata romanità, e Alessandro Bianchi con la sua intelligente comicità.

Musicultura 2024, un’edizione da record

Musicultura è un Festival che dal 1990 tutela la qualità espressiva della canzone italiana e favorisce un sano ricambio artistico generazionale. Gli 8 finalisti della XXXV edizione sono: Nico Arezzo con Nicareddu; Anna Castiglia con Ghali; De.Stradis con Quadri d’autore; Nyco Ferrari con Sono fatto così; Bianca Frau con Va tutto bene; Helle con Lisou; Eugenio Sournia con Il cielo; The Snookers con Guai.

A designarli, su oltre 1187 iscritti, è stato il Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura composto da Francesco Amato, Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Dardust, Teresa De Sio, Giorgia, Mariangela Gualtieri, La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Ermal Meta, Mariella Nava, Piero Pelù, Ron, Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni e Sandro Veronesi.

A scegliere il vincitore assoluto di Musicultura 2024 sarà invece il voto degli spettatori (4.800 nell’arco delle due serate): al trionfatore andranno i 20mila euro del Premio Banca Macerata. Altri significativi riconoscimenti sono il Premio PMI per il miglior progetto discografico (€ 2,000), il Premio delle Università di Macerata e di Camerino per il miglior testo (€ 2.000), e l’ambita Targa della Critica (€ 3.000) intitolata a Piero Cesanelli, l’ideatore di Musicultura e suo direttore artistico dalla prima edizione fino al 2019.

Questa edizione di Musicultura vede inoltre l’istituzione di un nuovo, speciale riconoscimento, il Premio “La Casa in riva al Mare” (€ 2.000). A deciderne l’assegnazione a uno degli otto vincitori, sarà una giuria di detenuti della Casa di Reclusione di Barcaglione di Ancona. L’iniziativa costituisce il punto di arrivo di un progetto più ampio, che ha visto Musicultura operare nelle carceri e a stretto contatto con i detenuti.