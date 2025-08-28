Gianluigi Nuzzi, Dentro la notizia anticipa: le novità dal 1° settembre

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Gianluigi Nuzzi

Il palinsesto televisivo autunnale porta con sé diverse sorprese, e una delle più significative riguarda certamente Canale5. Dal 1° settembre debutta infatti Dentro la notizia, il nuovo programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi, che prenderà il posto lasciato da Pomeriggio Cinque. L’annuncio non è solo una conferma del ritorno in video del giornalista, ma anche il segnale di una strategia editoriale studiata nei dettagli, che potrebbe aiutare a contrastare l’avanzata dei competitor, prima Estate in diretta e poi La Vita in Diretta con Alberto Matano.

Quando inizia Dentro la notizia

Se inizialmente l’esordio era previsto per le 17,00, Mediaset ha deciso di giocare d’anticipo, fissando la partenza alle 16,45. Un quarto d’ora apparentemente marginale, ma che in realtà delinea una scelta precisa: collocare la trasmissione in una posizione più favorevole rispetto alla concorrenza diretta di Rai1. Anticipare significa infatti intercettare il pubblico prima che scatti il tradizionale appuntamento con il TG1 delle 16,55 e con Estate in Diretta — destinato, dall’8 settembre, a tornare nella sua veste più classica con La Vita in Diretta di Alberto Matano.

La mossa assume un valore ancora più rilevante se si considera il delicato equilibrio del pomeriggio televisivo. Canale5 da anni presidia quella fascia con un blocco soap estremamente forte, basti pensare solamente a Beautiful e alle dezi turche di successo che da anni stanno facendo la differenza. Si sacrifica quindi una parte di quello spazio consolidato, ma l’operazione sembra avere un obiettivo chiaro: trasformare Dentro la notizia in un punto di riferimento quotidiano per chi cerca uno spazio autorevole cui rivolgersi.

Le novità dal 1° settembre

Gianluigi Nuzzi, volto noto del giornalismo televisivo e già conduttore di trasmissioni investigative di grande seguito – come Quarto Grado, attesa per il 12 settembre -arriva a questa chiamata con un bagaglio professionale che lo distingue. Il suo stile diretto, ma attento al rigore delle fonti, lascia intuire che il programma non sarà una semplice passerella di notizie, bensì un luogo di approfondimento che il pubblico può imparare a ricercare. L’intento dichiarato è quello di fornire uno spazio informativo che sappia rispondere ai bisogni di un pubblico eterogeneo, composto tanto da chi rientra dal lavoro quanto da chi segue costantemente i palinsesti pomeridiani.

Racconta lui stesso sulle colonne di Corriere della Sera: “Vorrei dare una certezza al mio pubblico: che, se oggi c’è una notizia, da noi la trovi e puoi dire ‘vediamo Nuzzi come la racconta’. Poi, se ci saranno fatti di costume o di società, li affronteremo, cercando una chiave positiva. Vorrei raccontare la bellezza del bene contrapposta alla banalità del male”.

Per questo debutto si è anche preparato, com’era prevedibile che facesse, e ora che manca davvero poco mostra di avere le idee chiare: “Il primo settembre debutta Dentro la notizia e il 12 riparte Quarto Grado, per cui, la mente correva sempre al nuovo programma del pomeriggio di Canale5. Non ho staccato tutte le spine. Ho fatto solo una settimana in un hotel che è una ex miniera, in Sardegna. Ci si arriva con una strada sterrata e ci sono buona cucina, dune di trenta metri e sei in pace con il mondo. È un posto “risolto”: perché lì non devi dimostrare niente a nessuno, non c’è la gara a chi ha la barca più lunga”. L’appuntamento con Dentro la notizia è quindi per il 1° settembre, dalle 16,45, su Canale5.