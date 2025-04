Lo step da inserire nella tua hair routine è una maschera pre-shampoo che garantisce capelli al top

Fonte: GettyImages Ricci, lisci, mossi o secchi: prova l'impacco pre shampoo

Hai mai sentito parlare delle maschere pre-shampoo? Se la risposta è “no”, tranquilla: non sei l’unica! Molte persone conoscono le classiche maschere da applicare dopo lo shampoo, ma quelle da usare prima sono ancora un segreto ben custodito tra chi ama davvero prendersi cura dei propri capelli come se fossero un piccolo rituale di bellezza personale.

Immagina questo: una domenica mattina, una tazza di tè caldo, musica soft in sottofondo e tu che coccoli i tuoi capelli con un trattamento intensivo che li nutre, li purifica e li prepara a ricevere al meglio lo shampoo. È come fare una mini spa a casa tua, ma per la tua chioma! E la parte migliore? I risultati si vedono subito: capelli più morbidi, leggeri, lucidi.

Le maschere pre-shampoo sono il trucco di chi vuole dare una svolta alla propria haircare routine senza fare rivoluzioni drastiche. Basta una pausa relax di 15-30 minuti prima del lavaggio per regalare ai tuoi capelli un vero boost di benessere. Che tu abbia i capelli grassi, secchi, sfibrati o semplicemente bisognosi di una coccola extra, esiste la maschera perfetta per te.

Vediamo come funzionano e qualche dritta su quali acquistare su Amazon a seconda delle esigenze della tua chioma. Pronta a innamorarti delle maschere pre-shampoo?

Capelli ricci, un boost di idratazione

Chi ha i capelli ricci lo sa bene: l’idratazione è tutto. I ricci tendono a essere naturalmente più secchi e delicati rispetto ai capelli lisci, quindi hanno bisogno di attenzioni speciali. Una maschera pre-shampoo idratante può fare davvero la differenza, perché agisce in profondità prima ancora di iniziare il lavaggio, aiutando a trattenere l’umidità e definire meglio la forma naturale del riccio.

Tra le più amate per il sorprendente rapporto quantità-qualità-prezzo (circa 5 euro per 390ml di prodotto!), troviamo la Maschera rigenerante e nutriente con estratto di burro di cacao di Garnier. I tuoi ricci risulteranno immediatamente nutriti, riparati, senza nodi e non appesantiti. Può essere sia pre-shampoo, applicata sui capelli asciutti per 10 minuti, oppure dopo lo shampoo. Sui capelli più aridi è adatta anche ad essere utilizzata per fare styling post lavaggio, quindi, senza risciacquo.

Inoltre contiene il 97% di ingredienti di origine naturale!

Offerta Garnier Maschera rigenerante e nutriente con estratto di burro di cacao

Se i tuoi ricci stanno attraversando un periodo “no” questo impacco pre-shampoo potrebbe diventare il tuo nuovo alleato. L’impacco pre-shampoo di Gyada Cosmetics è pensato per rinforzare e lucidare la fibra capillare, nutrendo a fondo il fusto del capello e proteggendolo dagli agenti esterni che ogni giorno lo mettono alla prova. Contiene un complesso di proteine vegetali idrolizzate, rinforzante, linfa di vite, elasticizzante, acqua di riso fermentata, Olio di Mandorla e Burro di Karité.

In più, è approvato dal Curly Girl Method – quindi è perfetto se hai capelli ricci e stai seguendo una routine naturale e rispettosa della tua texture dei tuoi capelli.

Per ottenere il massimo dai suoi benefici, usala come impacco pre-shampoo una o due volte a settimana, lasciandolo in posa per almeno 30 minuti.



Offerta Gyada Cosmetics Impacco pre-shampoo capelli ricci

Capelli mossi, la lotta al crespo

Tutto il potere della natura per combattere dall’interno il crespo! L’impacco disciplinante di Maternatura, brand sinonimo di prodotti cosmetici vegan e senza siliconi con ingredienti bio, certificati, naturali e organici, la sua formula è pensata per lisciare delicatamente la cuticola, donando subito una sensazione di morbidezza e setosità pazzesche. Appena lo applichi, senti i capelli già più gestibili e ordinati, come se avessero finalmente trovato il loro equilibrio. Applica questo trattamento pre-shampoo sui capelli asciutti o inumiditi, massaggiando delicatamente dalle radici alle punte. Lascia agire per 30 minuti fino a un’ora coprendo i capelli con un panno umido e caldo e una cuffietta per creare un impacco caldo e umido. Successivamente, procedi con lo shampoo e risciacqua bene.

Offerta Maternatura Impacco Disciplinante Capelli Crespi alla Passiflora

I tuoi capelli sono gonfi, secchi, crespi e ruvidi al tatto? Vorresti capelli morbidi, forti e luminosi? Ecco la soluzione: l’impacco pre-shampoo 3 in 1 di Yuniwa è un prodotto multiuso un prodotto multiuso con attivi rinforzanti ed idratanti come Spirulina, Katira e Semi di lino. Questo Impacco Rinforzante lascia i capelli morbidi, profumati e leggeri, senza crespo e senza unto. Può essere usato anche per arricchire henné ed impacchi ai tuoi impacchi a base di erbe ayurvediche. I tuoi capelli saranno più semplici da applicare e da risciacquare e ti aiuteranno a contrastare la secchezza!

Yuniwa Impacco Capelli Rinforzante 3 in 1 con Spirulina e Semi di Lino

Capelli lisci e piatti, il volume che cerchi

Addio a capelli piatti e senza volume con la Fusion Maschera capelli – Volumizzante capelli con aloe vera e vitamina E di Wella Fusion. Il segreto di questa maschera è la sua formula ricca di lipidi micronizzati e aminoacidi, due ingredienti potentissimi che aiutano a ricostruire i capelli, i nodi spariscono e la chioma appare rigenerata, liscia e luminosa senza appesantirsi. Non ci credi? Dai un’occhiata alle recensioni!

Offerta Wella Fusion Maschera capelli - Volumizzante capelli con aloe vera e vitamina E

Capelli tinti e trattati, il rehab d’urto

Se la situazione dei tuoi capelli è davvero disperata per via di colorazioni aggressive, decolorazioni, piastre e ferri ad alte temperature, c’è solo un credo: Olaplex!

Olaplex è un sistema di trattamenti per capelli studiato per ricostruire e riparare i legami interni della fibra capillare danneggiati da colorazioni, decolorazioni, piastre, phon, sole, e stress chimico o meccanico. Non è una semplice maschera idratante o un balsamo nutriente: agisce a livello molecolare per riparare i capelli dall’interno.

Il cuore della tecnologia Olaplex è un ingrediente brevettato chiamato Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate (non serve ricordarlo a memoria, tranquilla!), che ricostruisce i ponti di zolfo dei capelli – quelli che danno forza, struttura ed elasticità alla fibra. Quando questi legami si rompono, i capelli diventano fragili, secchi, spenti e tendono a spezzarsi. Olaplex aiuta proprio a ricostruirli.

La combinazione vincente è Olaplex n.0 abbinato a Olaplex n.3.

Come si usa:

Applica Olaplex Nº0 sui capelli asciutti e distribuiscilo bene dalle radici alle punte.

Lascialo agire per circa 10 minuti (non risciacquare!).

Senza sciacquare, applica direttamente Olaplex Nº3 sopra.

Lascia in posa altri 10-20 minuti, poi risciacqua e procedi con shampoo e balsamo.

Usato 1-2 volte a settimana, aiuta tantissimo a rinforzare e riparare!

Offerta Olaplex Olpalex n0

Offerta Olpalex Olpalex n3

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram