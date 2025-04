Tutti i migliori tool per ottenere una piega senza calore perfetta (anche di notte)

Fonte: GettyImages Tool piega senza calore

Vuoi onde morbide e voluminose senza rovinare i tuoi capelli con il calore? Oppure vuoi domare il mosso e ottenere un liscio impeccabile senza l’utilizzo di piastra e phon? La piega

Che tu voglia ottenere onde morbide da beach girl o un liscio elegante effetto seta, la piega senza calore è la soluzione ideale per uno styling sano, naturale e super trendy.

Infatti i capelli sottoposti a fonti di calore frequenti tendono a diventare opachi, fragili e crespi. I metodi heatless ti aiuteranno a mantenere i capelli sani e forti, eviti la nascita di nuove doppie punte e ridurrai l’effetto crespo. Inoltre, ultimo ma non meno importante, risparmierai moltissimo tempo! Basta preparare i capelli la sera e al mattino ti sveglierai già pronta con una piega definita, senza dover accendere il phon o aspettare che la piastra raggiunga la temperatura giusta. È la soluzione ideale per chi ha una routine frenetica, ma non vuole rinunciare a un look curato. Inoltre, mentre tu dormi… i tuoi capelli lavorano per te!

Scopri come preparare i capelli alla piega, i tool e i segreti per ottenere una piega da sogno senza usare calore.

Prepara i capelli alla piega senza calore

Innanzitutto, inizia sempre da capelli puliti e leggermente umidi. Se hai i capelli asciutti perché sei già al secondo o terzo giorno post-lavaggio, puoi aiutarti con un spruzzino e vaporizzare un pò di acqua sulla chioma.

A seconda del tipo di piega che vuoi ottenere, puoi aiutarti con alcuni prodotti pre-styling. L’ideale è utilizzare prodotti che non appesantiscano il capello ma che aiutino a domare il crespo proprio come l’effetto del calore sui capelli dovuto a piastra e ferri. Tra i prodotti più versatili e più amati, ad esempio, troviamo il Moroccanoil All in One Leave-in Conditioner (più di 13mila recensioni su Amazon!), un leggero balsamo senza risciacquo che idrata, districa e fornisce una morbidezza a lunga durata, aiutando a proteggere i capelli da rotture e danni da calore. Infuso con nutriente olio di argan, aminoacidi e una miscela di superalimenti e profumato con il profumo inebriante e persistente che caratterizza tutta la linea di Moroccanoil.

Moroccanoil Moroccanoil All in One Leave-in Conditioner

Ora che i capelli sono pronti allo styling, vediamo come ottenere la piega senza calore perfetta per te!

Per capelli mossi

Se hai capelli lunghi e poco scalati o dal taglio pari, il tool ideale per ottenere una piega mossa mentre dormi è il bigodino lungo in raso. Facilissimo da usare e da tenere in posa, basterà semplicemente dividere la chioma in due porzioni uguali e attorcigliare i capelli attorno al ”tubo” a partire dall’alto verso il basso. Esistono innumerevoli tutorial da cui farsi ispirare per cui non avrai alcun problema nel capire come utilizzarlo!

Offerta Zynxel Bigodino Lungo per Boccoli in raso con elastici

Se hai un taglio scalato con frangia o ciuffi laterali e vuoi ottenere una piega mossa e voluminosa, puoi optare per il bigodino ”scomposto” in 3 parti. Uno lo utilizzerai per il ciuffo mentre con gli altri due metterai in piega il resto della chioma

Nylea 3 bigodini in raso

Se hai già provato questa tipologia di bigodini rigidi e li hai trovati scomodi, esiste una soluzione alternativa altrettanto efficace e che ti garantirà il massimo confort anche mentre dormi. Si tratta di una morbida fascia in velluto o altri materiali morbidi simili attorno a cui attorcigliare i capelli proprio come faresti con il classico tubo ma senza il fastidio e l’ingombro del materiale rigido sulla testa! Semplice ma efficace.

Per capelli ricci

Sogni capelli dai ricci definiti? Le soluzioni heatless sono svariate ma tra le più efficaci troviamo sicuramente i bigodini flessibili. Si applicano su capelli leggermente umidi, avvolgendo le ciocche attorno ai bigodini e fissandoli. Dopo alcune ore, o durante la notte, si rimuovono per rivelare onde o ricci super curly. La dimensione del riccio la scegli tu: questa confezione contiene infatti 47 pezzi di 7 colori e 7 dimensioni diversi: 1,98 cm, 1,77 cm, 1,6 cm, 1,39 cm, 1,19 cm, 0,99 cm, 0,78 cm.

Xnixcs Bigodini per ricci (47 pezzi)

In alternativa puoi optare per i bigodini morbidi in schiuma, così comodi che ti dimenticherai di indossarli. Non hai bisogno di forcine, i bigodini afferrano i capelli senza la necessità di clip; basta aprire la fascia fissa in plastica avvolgere i capelli sul rullo, chiudere la fascia fissa. Anche in questo caso potrai scegliere tu il riccio che vorrai ottenere sulla base delle 6 diverse dimensioni di bigodini disponibili tra i 56 della confezione.

Hyleiu Bigodini morbidi in schiuma (56 pezzi)

Non dimenticare di fissare i tuoi ricci perfetti con un prodotto specifico che elimini il crespo e aiuti a mantenere la piega! Evita le lacche pesanti e spesso ricche di sostanze poco salutari per i tuoi capelli e scegli invece un prodotto per lo styling specifico per capelli ricci e mossi come il Curl Spray – Fissante per i ricci anti crespo di Cocunat. Non secca e non fissa rigidamente il riccio ma lo mantiene elastico e morbido a lungo (senza lasciare residui).

Offerta Cocunat Curl Spray - Fissante per i ricci anti crespo

Capelli lisci

Chi l’ha detto che per ottenere una chioma liscia e setosa sia obbligatorio l’uso di piastre o strumenti termici? Esistono metodi e prodotti che permettono di ottenere capelli lisci senza danneggiarli con il calore.

Ad esempio, hai mai sentito parlare del Kardoune? Si tratta di un metodo tradizionale originario dell’Algeria utilizzato per ottenere capelli lisci senza l’uso di calore. Il Kardoune tradizionale è solitamente fatto in cotone o in una miscela di cotone e tessuti naturali (a volte anche con un po’ di seta o poliestere per renderlo più liscio e resistente). È un nastro lungo, piatto e leggermente elastico, spesso di colore rosso o arancione con motivi decorativi.

Kardz Kardoune originale

Utilizzarlo è facile:

metti il Kardoune sui capelli umidi, partendo dalla base della coda di cavallo fino alle punte.

avvolgi delicatamente il Kardoune intorno ai tuoi capelli, assicurandoti che sia stretto ma non troppo

lascia che il Kardoune agisca tutta la notte

al mattino, rimuovere delicatamente il Kardoune disrotolandolo dai capelli

applica un siero lisciante per lucidare il capello e rimuover ogni residuo di crespo

Se anche tu ami i capelli lisci ma detesti le radici piatte, c’è una soluzione senza calore anche per questo fastidioso problema. Esiste una semplice clip da agganciare alle radici dei capelli umidi o bagnati. Lascialo in posa per 10-20 minuti fino a che i capelli non si asciugano, quindi rimuovi la clip e goditi i tuoi capelli voluminosi!

Kitsh Clip per radici voluminose

