Sono facili da usare e promettono di regalarci la chioma acconciata come abbiamo sempre desiderato: cinque tipologie di bigodini termici

La piega perfetta è tutto ciò di cui abbiamo bisogno quando abbiamo una giornata importante, una serata fuori o, più semplicemente, da sfoggiare quotidianamente per essere favolose.

Ma spesso la mancanza di tempo o di manualità non ci consentono di avere la chioma proprio come l’abbiamo sempre desiderata: mossa al punto giusto, morbida e voluminosa. Ma c’è un accessorio rivoluzionario che promette di cambiare tutto e di permetterci di averle delle onde favolose.

Si tratta dei bigodini termici: sono facili da utilizzare e, in base al marchio e ai modelli può cambiare qualche dettaglio del loro funzionamento, ma una cosa è certa sono pratici, veloci e non richiedono sforzo aggiuntivo.

Cinque modelli di bigodini termici che vale la pena provare per avere tutti i giorni la piega che abbiamo sempre desiderato.

Bigodini termici di Kitsch

I bigodini termici di Kitsch sono in ceramica e sono l’ideale per chi ha bisogno di un po’ di volume aggiuntivo per la propria chioma, perfetti per ottenere onde morbide. Utilizzarli è molto semplice: si applicano sui capelli appena asciugati e quando sono ancora caldi, al termine del posizionamento si passa ancora una volta l’asciugacapelli e si aspetta che si raffreddino. Alla fine, si tolgono e si pettinano per ottenere il risultato finale desiderato. Nella confezione vi sono quattro bigodini termici da 5 cm e quattro da 3,8 cm che ci consentono di realizzare i ricci che vogliamo. E, aspetto da non sottovalutare, vanno bene sui capelli lunghi ma anche su quelli corti.

Bigodini termici di Xnicx

Xnicx ci propone 18 bigodini con un nucleo rivestito in ceramica, questo ci permette di ottenere una distribuzione uniforme del calore e di avere ricci definiti. Si deve avvolgere una parte di chioma intorno al bigodino (l’importante è che sia umida), fissare con l’apposita molletta e poi asciugare con il phon. Nella confezione ci sono tre dimensioni: 60 mm,48 mm,36 mm e vengono forniti 6 bigodini per ognuna.

Remington: bigodini riscaldabili

Funzionano in maniera diversa, invece, i bigodini riscaldabili di Remington. Infatti, vanno riscaldati per una decina di minuti all’interno di un apposito contenitore poi, quando il punto sopra i rulli cambia di colore, e atteso anche un minuto per un leggero raffreddamento, si devono arrotolare sui capelli, tenendoli in posizione finché non si raffreddano. Sono venti, suddivisi in tre misure diverse: 4 piccoli, 10 medi e 6 grandi. La confezione include i ferma-bigodini.

Bigodini termici BaByliss PRO

Sono gli alleati per la piega che abbiamo sempre desiderato, stiamo parlando dei bigodini termici di BaByliss PRO che si utilizzano in maniera davvero facile. Prima si spazzola la chioma, poi si procede dividendo i capelli e avvolgendoli sul bigodino caldo. E non fare altro che lasciare che faccia effetto. Arrivano 20 bigodini in ceramica e rivestiti in velluto.

Bigodini termici di Gmmh

Sono dieci pezzi con un diametro di due centimetri: i bigodini termici di Gmmh sono davvero facili da usare e – soprattutto – promettono di regalarci la chioma acconciata come vogliamo e di ottenerla in poco tempo. Vanno riscaldati in acqua calda, poi posizionati sui capelli e lasciati in posa per circa 20 – 30 minuti. Quando si levano l’effetto è favoloso.

