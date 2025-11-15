Dare volume ai capelli fini non è mai stato così semplice, basta optare per i prodotti giusti e che agiscano in modo mirato

iStock Un boost di volume per i capelli fini con i prodotti migliori

Chi ha i capelli fini lo sa, dargli volume è una delle missioni più faticose che accompagnano l’haircare routine quotidiana. Ma se fosse solo una questione di come e di cosa, ovvero di gesti da compiere o non compiere e di prodotti mirati da usare? Beh, senza dubbio sarebbe tutto più facile e anche divertente. Ecco perché vale la pena sapere come prendersi cura dei capelli fini e come dargli maggior volume in modo efficace ma con il minimo sforzo.

Primo step, l’acconciatura fa la differenza

Per prima cosa, quindi, è bene sapere che uno dei modi più semplice per evitare l’effetto piatto sui capelli fini è quello che valorizzarli con il taglio giusto, che è poi la base da cui partire e che rende tutto il resto facilissimo o difficilissimo. L’hairstyle migliore? Un bel taglio scalato, sia che si tratti di portare la chioma più lunga o più corta, con o senza frangia, fare una scalatura mirata è il primo step per donare maggior volume ai capelli fini e vi permette di fare molto meno in termini di prodotti e di attenzioni dopo.

Quali sono i prodotti giusti per capelli fini

Ma quali sono questi prodotti e cure che vale la pena provare o evitare per garantire maggior volume ai capelli fini? Per prima cosa, è necessario prestare attenzione allo shampoo e al balsamo che si utilizzano, che dovrebbero essere specificatamente formulati per capelli fini e che non appesantiscano la chioma, quindi meglio optare per delle formulazioni leggere e non troppo corpose.

In più attenzioni anche alle dosi, e alla regola “meno è meglio” che vale tantissimo. Utilizzare troppo shampoo o troppo balsamo appesantisce la chioma e l’effetto piatto è assicurato. Cosa che vale allo stesso modo se si opta per delle maschere per capelli troppo corpose o ricche, che invece di sollevare la chioma andrebbero a schiacciarla.

Lo shampoo e il balsamo per donare volume

Meglio optare per delle formulazioni volumizzanti, come lo shampoo di Kèrastase Volumifique Bain volume, nutriente certo ma che non appesantiscce la chioma, che inspessisce il capello donandogli maggior struttura e garantendovi una chioma maggiormente voluminosa.

Offerta Kérastase Lo shampoo volumizzante da avere ora

Stessa cosa vale per la scelta del balsamo, che dovrebbe essere un prodotto specificatamente formulato, che doni volume ai capelli fini mentre li districa, ammorbidendoli e donandogli massima leggerezza. Un prodotto come il balsamo professionale Volume Injectio di Redken, che garantisce una texture favolosa alla chioma, rinforzando il capello e, grazie all’innovativa tecnologia filloxane, aiuta a sostenere la struttura dei capelli più deboli e fini. Con un effetto extra volume unico.

Offerta Redken Il balsamo che dona volume ai capelli fini

I sieri effetto filler per dare volume ai capelli fini

Per avere una chioma con più volume anche se si hanno i capelli fini, poi, ecco che esistono dei prodotti mirati che agiscono come un vero e proprio trattamento filler. Sono dei sieri specifici ad azione rimpolpante, formulati con acido ialuronico, cheratina e principi attivi che nutrono il capello e che lo aiutano a “sollevarsi”, rinvigorirsi e a riempirsi, un po’ come fanno i sieri viso effetto lifting sulla pelle.

Prodotti come il filler di MaterNatura che agisce per riempire, rimpolpare e lucidare i capelli fini, con un mix di acido ialuronico e vitamina E e C, che donano idratazione, elasticità e morbidezza a tutta la chioma.

Offerta Maternatura Il siero effetto filler per capelli fini

O ancora il siero volumizzante di Biopoint, che agisce come un vero concentrato ad azione istantanea grazie alla sua formulazione arricchita con Bio-Peptide Complex, Niacinamide e Biotina, che massimizzano la dimensione dei capelli, rimpolpano e amplificano il volume della chioma dalle radici alle lunghezze.

Offerta Biopoint Più volume con il siero effetto filler

Infine, non dimenticatevi di prestare attenzione all’asciugatura della chioma, spostando la riga da una parte o dall’altra per donare movimenti ai capelli (la riga in mezzo appiattisce) e cotonando un po’ la capigliatura per creare un sollevamento naturale della chioma immediato. E garantendovi dei capelli fini ma dal volume extra con le attenzioni, i gesti e i prodotti giusti. Una coccola di bellezza e salute da provare adesso.

