Lo shampoo volumizzante è la soluzione definitiva (che cercavi) per i capelli fini

Se c’è una cosa che accumuna chi di noi ha i capelli fini o che tendono ad appiattirsi, è il desiderio o la necessità di donare alla chioma maggior volume e un finish più leggero e vaporoso. E se da un lato possiamo provare ad acconciare la chioma con bigodini dall’effetto mosso, prodotti per il finish che ci permettano di avere una chioma messy, ecc., dall’altro il primissimo step per ottenere il risultato tanto sperato sta nella detersione, e nei prodotti che si usano in fase di lavaggio. Uno fra tutti lo shampoo volumizzante.

Cos’è lo shampoo volumizzante

Prodotti pensati e realizzati proprio con lo scopo di agire sulla chioma fine, donandole massimo beneficio e un plus di volume davvero ineguagliabile, andando a idratare i capelli in profondità e a nutrirli con ingredienti ad hoc.

Dei prodotto che aiutano ala chioma a essere più corposa, a sollevare i capelli dal cuoio capelluto e a donargli un boot si morbidezza e di setosità, il tutto con il semplicissime gesto di un lavaggio ben fatto e con lo shampoo volumizzante giusto. Come dire, la vostra chioma fine non potrà che ringraziare e a voi spetta soltanto lo sforzo di una normalissima detersione e la scelta della shampoo volumizzante che preferite tra i migliori in commercio.

I prodotti migliori da provare

Per esempio optando per un prodotto davvero unico come lo shampoo volumizzante di Kérastase. Uno shampoo per capelli sottili e privi di volume che agisce andando a ristrutturare i capelli dall’interno, rinforzandoli e garantendo massima tenuta alla piega. Un prodotto che espande la fibra capillare, donando un effetto volumizzante immediato, senza effetto crespo e con un plus lucentezza alla chioma. Un prodotto dalla texture leggera, che non appesantisce i capelli e assolutamente da provare.

Altro prodotto imperdibile e senza dubbio amatissimo visto che conta circa 25 mila recensioni su Amazon, è lo shampoo volumizzante di OGX, arricchito con collagene e biotina, ma anche la provitamina B7 e le proteine del grano idrolizzate. Un prodotto che dona oltre 72 ore di capelli voluminosi, folti e pieni, avvolgendo la chioma di una deliziosa profumazione alla vaniglia e donandole un aspetto setoso, leggero e voluminoso.

Uno dei prodotti migliori e tra gli shampoo volumizzanti da provare se si vuole donare massimo volume ai capelli fini, è quello di Matrix. Uno shampoo professionale arricchito con proteine, che deterge con delicatezza la chioma e aiuta a sostenere la struttura dei capelli fini e sfibrati, per un plus di volume duraturo nel tempo.

Lo shampoo volumizzante di Gyada è un concentrato di benessere per la chioma. Grazie alla sua formulazione a base di tensioattivi molto delicati, questo prodotto deterge la chioma senza appesantire il cuoio capelluto, risultando adatto sia alle cuti grasse che a quelle secche. Uno shampoo dall’azione volumizzante che dona corposità alle radici dei capelli grazie alla presenza dell’estratto vegetale di Luppolo e che, in combinazione al succo di Aloe Vera, estratto di Camomilla e Calendula, dona alla chioma una maggiore elasticità e tenuta.

Infine, per un risultato davvero professionale ecco anche lo shampoo volumizzante di Redken. Un prodotto dall’innovativa formulazione che non solo fornisce una favolosa texture alla chioma, ma che le dona anche massima morbidezza, regalandovi dei capelli più soffici, voluminosi e notevolmente più forti.

