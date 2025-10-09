Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Shampoo anticaduta: i migliori da provare in autunno

Il cambio di stagione, in particolare durante l’autunno, può causare una maggiore perdita di capelli. Le ragioni sono diverse e, oltre al fatto che si tratta di un processo naturale dovuto al ciclo di vita della chioma, si possono annoverare anche altre motivazioni. Ad esempio il fatto che – durante l’estate – i nostri capelli sono stati sottoposti a sole, piscina, mare e ora hanno bisogno di un’attenzione in più.

Ma la buona notizia è che si possono utilizzare dei prodotti pensati per rafforzarli, in un momento in cui necessitano di una coccola mirata per tornare a essere folti, belli e visivamente più sani. Magari utilizzando shampoo specifici anticaduta e rinforzanti: in commercio ne esistono tantissimi e molto amati, di marchi e prezzi diversi. Una lista di quelli che vale la pena provare.

Shampoo anticaduta: i prodotti da provare

Capelli forti, belli, spessi: tutte noi li sogniamo così, per poter sfoggiare una chioma che cattura lo sguardo. Per averla è importante coccolarla con i migliori prodotti e con i dispositivi più efficaci per lo styling, come spazzole, asciugacapelli e piastre.

Ad esempio, con gli shampoo, quelli pensati per correre ai ripari nei momenti in cui ci sembra che la nostra chioma sia soggetta a una maggiore caduta.

Tra i prodotti più amati c’è Grow Me di Watermans, pensato per coloro che hanno capelli fini, deboli e danneggiati. Utile per contrastare la rottura, aiuta a renderli più lunghi, forti e spessi e contiene diversi ingredienti come: caffeina, niacinamide, olio di argan, biotina e rosmarino. Si deve lasciare agire per due – tre minuti prima di sciacquare.

Lo shampoo Biotina di Vidalforce è perfetto per tutti coloro che vogliono dare forza e vitalità alla propria chioma e anche per andare a contrastare la perdita di capelli stagionale. Inoltre, è prodotto senza utilizzare solfati, contiene un mix di ingredienti top.

Lo shampoo di Vichy Dercos Energy + è energizzante e per tutte le tipologie di capelli. Delicato, pensato per quelli fragili, è formulato con aminexil e niacinamide, che aiutano a ridurre la caduta da rottura e li rende più forti. Si deve lasciare agire per un paio di minuti.

Kerargan, invece, propone un prodotto all’olio di ricino che promette di nutrire, rinforzare e stimolare la crescita. Inoltre, questo shampoo va a combattere la caduta mentre promuove una crescita sana. Oltre all’olio di ricino contiene: cheratina, olio di argan e aloe vera.

Genesis di Kérastase è indicato per tutti coloro che hanno capelli fragili e secchi, tendenti alla caduta. Come agisce? Va a detergere e purificare il cuoio capelluto facendo in modo che vengano eliminate le impurità e – di conseguenza – una delle cause di indebolimento e perdita. La sua formulazione è stata arricchita con cellule native di Stella Alpina e radice di zenzero.

Basta caduta dei capelli: gli shampoo a prezzi più piccoli

Con i cambi di stagione è di fondamentale importanza rivalutare le proprie routine di bellezza: infatti può essere necessario un cambio di prodotti, a partire da quelli per i capelli che in questa fase dell’anno potrebbero avere bisogno di un’attenzione maggiore. Ma senza dimenticare quelli per il viso, il corpo e anche il make-up che può variare e abbracciare tonalità più autunnali.

Tra gli shampoo che possono diventare ottimi alleati per contrastare la caduta, ci sono prodotti a prezzi super convenienti.

Come quello di Postquam, che è anticaduta e che promette di andare a nutrire il capello, mentre stimola la circolazione e offre proteine e vitamine che coccolano la chioma. Dopo l’utilizzo questa risulta morbida e semplice da pettinare.

Phyto, invece, propone Phytocyane che deterge e regala vitalità alla chioma, grazie all’estratto di ginkgo biloba che ha proprietà tonificanti e rivitalizzanti. Per sfoggiare capelli belli, forti e voluminosi.

Lo shampoo di Gerovital riduce e previene la caduta dei capelli, mentre va a stimolare la crescita e a rafforzare la radice. La sua formulazione è favolosa e si deve massaggiare per qualche minuto sul cuoio cappelluto per poi sciacquare.

Per chi ha capelli deboli, che si spezzano e sottili l’acquisto top è lo shampoo di Keramine H della linea rinforzante, che pulisce in maniera delicata cute e capelli e contiene fitoestratti e complessi vegetali. E ci aiuta a ottenere capelli forti e vigorosi.

Da provare anche lo Shampoo Anti-Caduta Fortificante di L’Oréal Paris Elvive: promette di contrastare la caduta e di rinforzare le fibre capillari. Per capelli che appaiono anche più voluminosi.

I capelli fragili possono ottenere un boost di forza grazie a Garnier Fructis e al suo shampoo fortificante che va ad agire contro la caduta da rottura. Contiene estratto di mela, per una chioma vitale e luminosa, e niacinamide.

L’olio shampoo per cute sensibile RestivOil Activplus regala capelli più forti e brillanti ed è privo di schiumogeni aggressivi. È indicato per capelli fragili e sfibrati.

Shampoo solidi per capelli wow

Per chi ama i prodotti in versione solida, Senso Naturale propone uno shampoo anticaduta, rinforzante e stimolante, che contiene liquirizia, argilla bianca, olio di vinaccioli, cannella e anice stellato. Il risultato è favoloso, infatti promette di donare volume anche ai capelli più fini.

Infine, Enooso mette in vendita uno shampoo solido anticaduta e rivitalizzante che contiene olio di ricino, olio di rosmarino, biotina e proteine di soia. È delicato, adatto a capelli fini ma anche grassi, riduce la caduta e al tempo stesso rinforza.

