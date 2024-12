Capelli ricci idratati, morbidi e perfetti. L’accessorio che cercavi è in sconto e costa quasi la metà

Il diffusore è un vero e proprio alleato di bellezza per capelli ricci o mossi perfetti a lungo. Ecco il migliore, ora in offerta su Amazon

C’è chi li ama e chi proprio li detesta, eppure tutti concordano sul fatto che i capelli ricci hanno sempre avuto un fascino unico e irresistibile. Simbolo di femminilità e sensualità, i capelli ricci caratterizzano fortemente la personalità e lo stile di chi li porta, tuttavia chi li possiede per natura sa bene quanto siano difficili da gestire. Uno degli strumenti fondamentali per chi vuole valorizzare i propri ricci è il diffusore, un accessorio del phon progettato appositamente per asciugare i capelli ricci senza rovinarne la forma naturale.

Solitamente ha forma di una campana con fori e punte che si aggancia all’estremità del phon ma ne esistono di tantissimi brand e tipologie. In comune hanno tutti lo stesso scopo, ossia distribuire il calore in modo uniforme, riducendo l’effetto del getto diretto d’aria così da evitare l’apertura delle cuticole, responsabili del crespo.

Il diffusore permette quindi di asciugare i capelli in modo delicato, mantenendo la definizione dei ricci e riducendo il fastidioso effetto crespo. Inoltre è perfetto anche per chi ama ricci voluminosi in quanto il diffusore solleva i capelli dalle radici, regalando volume e leggerezza alla chioma.

Tra i più amati ed efficienti troviamo il modello di Imetec Bellissima Diffon Ceramic & Argan Oil, oggi in offerta speciale su Amazon! Grazie alle Offerte a Tempo, avrai l’occasione di portartelo a casa a soli 49,99€.

Perché il modello di Imetec Bellissima Diffon Ceramic & Argan Oil è così amato?

Imetec Bellissima, marchio da sempre alleato della cura dei capelli, ha progettato questo diffusore pensando ad un’asciugatura ottimale dei ricci grazie al calore buono della ceramica. La tecnologia ceramica e Argan Oil idrata e mantiene i capelli belli mentre li asciuga e riduce drasticamente l’effetto crespo, per un riccio definito, morbido ed elastico a lungo.

Puoi regolarlo con 2 diversi livelli di aria o temperatura per un’asciugatura personalizzata e una potenza di 700 watt, arrivando fino ad ogni punto della testa grazie al cavo lungo ben 2,2 metri. Il filtro removibile per facilitare la pulizia e l’impugnatura è comoda per un facile utilizzo su tutta la testa. Inoltre è così compatto che lo puoi portare sempre con te, anche in viaggio.

Come usare il diffusore per un risultato perfetto

Tutto inizia con la preparazione del capello durante il lavaggio, in particolare durante il passaggio dei condizionanti. Una un balsamo o una maschera idratante specifica per capelli ricci e lascialo agire per qualche minuto. Dopo il risciacquo, tampona delicatamente i capelli con un asciugamano in microfibra per rimuovere l’eccesso d’acqua. Evita di strofinare, perché potresti spezzare i ricci! Applica un prodotto styling in mousse, crema o gel per ricci, a seconda del tuo tipo di capello e del risultato desiderato.

Ora entra in gioco il diffusore!

Aggancia il diffusore Imetec Bellissima Diffon Ceramic & Argan Oil al phon e imposta una temperatura media con una velocità bassa. Il calore eccessivo potrebbe seccare i capelli e danneggiarli.

Inizia ad asciugare dalla parte inferiore della testa, raccogliendo delicatamente i ricci nella coppa del diffusore.

Mantieni il diffusore vicino alla testa, senza muoverlo troppo. Questo permette di asciugare i capelli senza scomporre i ricci.

Capovolgi la testa per aggiungere volume.

Continua ad asciugare sezioni di capelli, mantenendo un movimento lento e delicato.

Ora applica un po’ di olio leggero o uno spray anti-crespo per fissare il risultato e aggiungere lucentezza.

