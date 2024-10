Angelina Jolie, cambio look. Come replicare i suoi capelli ricci e voluminosi

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: IPA I prodotti giusti per avere i capelli ricci di Angelina Jolie

Quando si parla di cambi look, la regina indiscussa dell’autunno/inverno è lei, la bellissima Angelina Jolie. E se qualche settimana fa è riuscita a stupirci tutti con un’inedita chioma bionda, durante la première di Los Angeles del film Maria dedicato a Maria Callas, lo ha fatto di nuovo, sfoggiando una straordinaria chioma riccia e dai volumi maxi. Una chioma selvaggia, libera e che, arricchita con il suo nuovo biondo caldo, le ha donato un’aria ancora più seducente ma anche accogliente e morbido.

Come ottenere dei ricci perfetti come quelli di Angelina Jolie

Un look che, possiamo dirlo, ha esaltato ancora di più la sua indiscussa bellezza e che ha reso giustizia ai suoi lunghi capelli. Uno stile che non solo le sta benissimo ma che dona un effetto wilde al suo intero look, ringiovanendolo e distendendone i lineamenti. Insomma un risultato da dieci e lode con il minimo sforzo possibile. Dopo tutto questa chioma super naturale non è frutto di chissà quale styling ma la potete ottenere anche voi utilizzando i prodotti giusti per prendervi cura di vostri capelli mossi o ricci.

Una chioma vaporosa ed extra voluminosa, che enfatizza i giochi di chiaro e scuri dei capelli e che illumina il viso dell’attrice, garantendole un effetto anti-age che, voluto o meno, ha donato un fascino ancora maggiore a questa straordinaria donna dalle mille sfaccettature. E i suoi capelli ricci sono solo uno dei tanti aspetti che rendono Angelina Jolie sempre unica magnetica. Un effetto che potete ricreare anche sulla vostra chioma, optando per dei prodotti ad hoc per capelli ricci e per una serie di passaggi immancabili per chi ha una chioma wilde da sfoggiare e valorizzare al massimo.

L’hair routine per capelli ricci, gli step e i prodotti da usare

Per chi possiede una chioma curly, infatti, l’hair routine deve essere corposa ed eseguita con attenzione, garantendo la giusta definizione ed elasticità a ogni riccio. Una cura che parte prima della detersione, spazzolando bene i capelli, utilizzando una spazzola districante di modo da eliminare eventuali nodi e uno spray che ne agevoli il passaggio tra le varie ciocche.

Offerta Tangle Teezer La spazzola per i tuoi capelli ricci

Una volta fatto, è importante detergere i capelli ricci con dei prodotti ad hoc, shampoo e balsamo, che si prendano cura di ogni ricciolo grazie a formulazioni create appositamente per questo. Ma attenzione a non esagerare. I capelli ricci, infatti, tendono a essere naturalmente secchi, cosa che rende necessario ridurre i lavaggi per non stressare la chioma e non rovinarla. L’ideale, quindi, sarebbe lavare i capelli una o due volte la settimana, una frequenza più che sufficiente e che aiuta la chioma a rimanere sana e forte.

Offerta Garnier Fructis Un’attenta detersione per le chiome ricce

Offerta Garnier Fructis Il balsamo, uno step indispensabile per le chiome ricce

Dopo la detersione, tamponando bene la chioma con un panno in micro fibra per eliminare l’acqua in eccesso, ecco che arriva il momento di applicare sulle lunghezze dei prodotti di styling, da scegliere in base alla tipologia di riccio da trattare. Per esempio optando per delle formulazione in mousse, se avete la chioma mossa e con de ricci ampi e quasi ondulati, o per dei prodotti in gel e crema se avete i ricci più netti e definiti. E distribuendoli bene sulle lunghezze aiutandovi con una spazzole o un pettine adenti larghi. O ancora con le dita delle mani, iniziando già da qui a dare volume e definizione alla chioma.

Offerta Revlon Professional Capelli ricci protetti e definiti

Il must have anti crespo di Angelina Jolie

Se lo scopo è ottenere una chioma wilde come quella di Angelina Jolie, poi, sappiate che l’attrice ha un personalissimo must have che applica sui capelli per evitare l’effetto crespo e donare massima morbidezza e setosità alle lunghezze. Si tratta di un siero per capelli secchi e crespi all’olio di Argan del brand Maria Nila, che aiuta a districare i capelli e prevenirne l’effetto crespo o eventuali secchezze. Un prodotto da applicare sulla chioma umida dopo la detersione e prima di asciugarla, donando massimo benessere e bellezza a ogni ciocca.

Maria Nila Il must have di Angelina Jolie anti effetto crespo

Una volta fatto, potete passare all’asciugatura dei vostri capelli ricci, da eseguire rigorosamente con un diffusore, posizionandolo vicino alla sommità della testa e inserendo nel cono una ciocca alla volta, fino a che non saranno tutte ben asciutte. E avendo cura di tenere l’aria a una temperatura media o fresca, ma non calda, evitando di seccare la chioma e di danneggiarla. Un apparecchio che chiunque ha i capelli ricci dovrebbe avere, perché permette di infondere calore sulla chioma in modo omogeneo, regalandole massimo volume e allo stesso tempo evitando che si crei il fastidioso effetto crespo che tante volte si abbatte sui nostri riccioli facendoli perdere la loro naturale bellezza e definizione.

Come prendersi cura dei capelli ricci durante la notte

Ma attenzione, perché per garantirsi dei ricci perfetti è importante anche prendersene cura anche durante la notte. No, nulla di complicato o che vi tenga sveglie, piuttosto una coccola da dedicarvi e che fa bene sia alla chioma che alla pelle del viso. Di cosa si tratta? Dell’utilizzo di una federa in seta, che riduce ai minimi termini la possibilità che i capelli si rompano e che si formino dei nodi. Cosa che potete ottenere anche indossando una cuffia o un foulard in seta, in cui raccogliere la chioma e che sono l’ideale nel caso in cui si abbiano dei ricci molto fitti e che tendono a inaridirsi.

Sweet view La seta, alleato beauty per i tuoi capelli ricci

Piccole attenzioni e un’oculata scelta dei prodotti da utilizzare, che non tolgono tempo alla vostra vita ma che migliorano di molto quella dei vostri capelli, potendo sfoggiare una chioma riccia e dall’effetto wilde come quella di Angelina Jolie, facendo un pieno di sguardi e di commenti d’ammirazione come foste della vere dive.

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram