Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales, l’indiscrezione sul flirt: “Colpo di fulmine”

Si tratta solo di voci al momento, ma pare che tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales ci sia del tenero. Da tempo c’è chi dice che ci sia una certa simpatia tra il conduttore di Affari tuoi e l’attrice spagnola, a quanto pare sempre più vicini. E secondo le ultime indiscrezioni tra i due sarebbe addirittura scoccata la scintilla, tanto che si parla di un vero e proprio “colpo di fulmine”.

Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales, il “colpo di fulmine”

Non c’è nulla di certo, eppure si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vorrebbero Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales sempre più vicini. Già da qualche tempo si parla di una certa simpatia tra i due. Complicità che è risultata chiara a tutti nella puntata di Stasera tutto è possibile, dove l’attrice era stata ospite.

Pare però che l’intesa tra i due si sia presto trasformata in qualcosa di più: secondo Diva e Donna tra il conduttore di Affari tuoi e la compagna di Raoul Bova sarebbe addirittura scoccato il “colpo di fulmine”, proprio in seguito all’ospitata di Rocio nello show di successo di Rai2 condotto dall’ex ballerino di Amici.

L’intesa tra De Martino e l’attrice c’è ed evidente, ma al momento si tratta solo di indiscrezioni: se da un lato il conduttore continua a professarsi single – anche se secondo il giornalista Gabriele Parpiglia sarebbe ormai a un passo dal riavvicinarsi all’ex Belen – dall’altro Rocio Munoz Morales è ancora legata a Raoul Bova, ma anche la loro storia non è immune dai gossip.

La crisi tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova

Si parla da tanto tempo di una crisi tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: non è infatti la prima volta che si dice che la coppia sia vicina al capolinea. La loro storia negli ultimi anni è finita più volte sulle copertine di riviste e giornali per i numerosi alti e bassi che (si dice) continuino ad attraversare.

Secondo Parpiglia, la crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sarebbe vera, raccontando di una “situazione che, possiamo assicurarvi, si trascina da diverso tempo“. Le voci dell’ennesimo allontanamento tra i due attori erano arrivate qualche settimana fa sempre da Diva e Donna, che aveva pubblicato degli scatti di Rocio in compagnia di un uomo misterioso. Il settimanale aveva lanciato lo scoop: “La favola d’amore è finita: sono in crisi e vivono già da separati in casa”.

La notizia aveva fatto infuriare la spagnola, che aveva presto replicato ai gossip: “Cavalieri segreti e frottole inventate di sana pianta”, aveva scritto sui social, spiegando che l’uomo con cui era stata fotografata era Giuseppe Di Bella, amico di vecchia data.

L’attrice aveva confermato anche a Obbligo o verità, ospite di Alessia Marcuzzi, che non c’era alcuna crisi sentimentale in corso col compagno: “ Il gossip? A volte ci azzeccano, però colorano, ingigantiscono e creano cose intorno ad una verità normale… se sei una persona normale e litighi con il tuo fidanzato è noioso, quindi loro creano intorno una cosa gigante che non è la verità”.