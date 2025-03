Stefano De Martino e quel “rapporto molto stretto con Rocio Munoz Morales”

Stefano De Martino è il personaggio del momento e non solo in televisione. In attesa di capire se il ritorno di fiamma con Emma Marrone è reale, dopo che i due sono tornati a frequentarsi, ecco spuntare un’altra donna: Rocio Munoz Morales, l’attrice e ballerina spagnola da anni legata a Raoul Bova. Ma i due, che insieme sono anche genitori delle piccole Luna e Alma, sono in crisi da qualche tempo. E nell’ultimo periodo Rocio, complice l’agente in comune, avrebbe “stretto un rapporto molto forte” con l’ex marito di Belen Rodriguez.

Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales vicini

Secondo un’indiscrezione riportata dal giornalista Gabriele Parpiglia, Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales avrebbero legato molto nell’ultimo periodo dopo che la compagna di Raoul Bova è entrata a far parte dell’agenzia di Beppe Caschetto, la stessa del conduttore di Affari tuoi.

In effetti i due sono apparsi molto complici a Stasera tutto è possibile, nella puntata in cui Rocio è stata ospite. Una sintonia che potrebbe nascondere solo una semplice amicizia e stima professionale anche se molti hanno già cominciato a fantasticare su un eventuale rapporto amoroso. Per ora, però, mancano delle prove concrete.

Intanto sempre Parpiglia ci ha tenuto a far notare che nei suoi ultimi interventi social la Munoz Morales ha negato il presunto flirt con Giuseppe Di Bella, l’amico di vecchia data con il quale è stata paparazzata di recente da Diva e Donna.

“Frottole inventate di sana pianta”, ha smentito categoricamente Rocio, non menzionando mai Raoul Bova. Con il quale pare che la crisi sia più profonda che mai. E a provarlo anche le ultime foto pubblicate da Gente in cui la coppia, insieme alle figlie, appare tesa tra malumori e musi lunghi.

La crisi tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova

L’attore 53enne e la compagna 36enne sono stati pizzicati in strada a Roma insieme alle due figlie Luna e Alma, 9 e 6 anni. Solitamente sorridenti, stavolta sono stati fotografati mentre camminano a distanza e tengono gli occhi bassi. A detta di Parpiglia, la crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sarebbe vera, una “situazione che, possiamo assicurarvi, si trascina da diverso tempo“, ha precisato il giornalista.

Una situazione poco piacevole che avrebbe spinto l’attore a chiudersi in se stesso, a concentrarsi sul lavoro e a mantenere il massimo riserbo sulla sua privacy. Anche perché Bova è sempre stato molto allergico ai pettegolezzi e ha sempre cercato di vivere una vita discreta, nonostante la sua grande popolarità.

A destare sospetti pure il fatto che quest’anno, in occasione della Festa del papà, Rocio abbia condiviso sui social solo un pensiero per suo padre, scomparso due anni fa, senza però fare alcun riferimento a Raoul, padre delle sue figlie.

Un atteggiamento ben diverso da quello del passato, quando non esitava a condividere dediche appassionate e romantiche per la sua dolce metà. Ora nessun cenno a Bova: il segno di una crisi che non è stata superata e che, lentamente, sta inevitabilmente portando ad una rottura definitiva?