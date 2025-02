Stasera tutto è possibile, pagelle terza puntata: il bacio di Rocio stupisce De Martino (7), Nathalie unica (8)

Fonte: IPA Rocio Munoz Morales

Dopo la pausa forzata per il Festival di Sanremo è finalmente tornato in tv, su Rai 2, Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino. Come sempre una puntata giocosa e carica di brio, dove non sono mancate le risate, le battute e le sfrenate prove. Un vero e proprio delirio grazie a Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Herbert Ballerina, che fanno ormai parte del cast fisso. Grande assente Peppe Iodice mentre è tornata in studio Nathalie Guetta. Tra gli altri ospiti: Paolo Ruffini, Rocio Munoz Morales, Marcello Sacchetta e Massimo Bagnato.

Il bacio di Rocio Munoz Morales, voto 7

Minidress tempestato di stelle, leggings di pelle e tacchi a spillo, tutto rigorosamente total black: Rocio Munoz Morales si è presentata a Stasera tutto è possibile come una dark lady moderna, pronta a divertirsi e a far divertire. Pur non essendo una comica professionista l’attrice e ballerina spagnola si è messa completamente al servizio dello show. Ha provato addirittura a dare un bacio sulle labbra ad Herbert Ballerina, che però ha rifiutato preferendo voltarsi altrove. Un rifiuto che ha lasciato spiazzati tutti, soprattutto Stefano De Martino.

“Sei una vergogna”, ha detto senza troppi peli sulla lingua il conduttore di Torre Annunziata. Secondo alcuni Ballerina avrebbe rifiutato per paura di una reazione di Raoul Bova, da anni compagno di Rocio. O forse per non far ingelosire la sua fidanzata, con la quale vive da anni una relazione lontana dal clamore mediatico. Da menzionare, poi, l’altro dolcissimo gesto di Rocio, durante il gioco del Patapouf, dove alcuni ospiti, bendati, ballano a tempo di musica, mentre gli altri possono disturbare il gioco spostando e togliendo i pouf presenti sul palco.

Quando si ferma la musica, chi è bendato deve cercare di sedersi su uno dei pouf per passare al turno successivo, mentre chi rimane senza pouf è eliminato. Al termine della sfida sono rimaste solo la Morales e Nathalie Guetta e Rocio ha preferito togliere i tacchi per cercare di finire la gara in maniera equilibrata, senza alcun tipo di vantaggio. Una gentilezza che ha colpito davvero tutti.

Marcello Sacchetta sottotono, voto 4

Non è la prima volta che Marcello Sacchetta partecipa a Stasera tutto è possibile eppure in questa puntata è apparso decisamente sottotono. Il ballerino e conduttore è stato anche poco coinvolto dagli autori rispetto ad altri ospiti: giusto all’inizio per la prova dello Stammi dietro dance e poi allo Speed quiz, dove è stato eliminato dopo una sola domanda. Sottotono anche l’attore e comico Massimo Bagnato.

Il ritorno di Nathalie Guetta, voto 8

La terza puntata di Stasera tutto è possibile ha segnato il ritorno di Nathalie Guetta, da sempre una delle ospiti più amate dai fan della trasmissione per la sua solarità e spontaneità. E la mitica Natalina di Don Matteo non ha tradito le aspettative: a inizio serata, al primo gioco è inciampata e caduta, alle domande di Stefano ha risposto con grande naturalezza per poi dare il meglio di sé all’Alphabody, urlando a ogni mossa di Biagio Izzo per creare una lettera “umana” e schiacciando la sua mano con una certa nonchalance. Unica, se non ci fosse bisognerebbe inventarla.

L’irresistibile gioco del labiale, voto 10

Il gioco del labiale resta uno dei punti di forza di Stasera tutto è possibile. La sfida vede un Vip (con delle cuffie con musica ad alto volume per non sentire niente) intento a capire la frase che sta pronunciando un altro personaggio famoso. Nella terza puntata Herber Ballerina e Biagio Izzo hanno dato il massimo, regalando risate su risate. Un momento diventato già iconico tra i fan dello show, che presto potrebbe sbarcare su Rai 1. Non sono stati da meno Francesco Paolantoni e Nathalie Guetta, che insieme hanno saputo regalare scintille: una coppia ben assortita e spassosa.