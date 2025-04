Il profumo da indossare in primavera è un tripudio floreale che risveglia i sensi

Fonte: GettyImages Un tripudio di essenze floreali sulla tua pelle

Con la primavera che sboccia e l’estate che si avvicina, anche il modo in cui scegliamo di profumarci cambia. I toni caldi e intensi dell’inverno lasciano spazio a fragranze leggere, luminose e intrise di fiori.

È il momento perfetto per mettere da parte le fragranze intense e avvolgenti dell’inverno e lasciarsi conquistare da bouquet floreali freschi, luminosi e femminili.

I profumi floreali sono la scelta perfetta per accompagnare questo stato d’animo: delicati ma vivi, romantici ma non stucchevoli, capaci di evocare giardini in fiore, mattine assolate e brezza marina. Le note floreali si intrecciano spesso con tocchi agrumati e verdi, regalando sensazioni di pulito e freschezza. La rosa, ad esempio, rimane una regina indiscussa per eleganza e femminilità, mentre la peonia conquista per la sua dolcezza ariosa, quasi fruttata. Anche il gelsomino è molto presente in questa stagione: la sua anima sensuale ma luminosa lo rende perfetto per chi cerca una fragranza avvolgente ma non pesante. E poi c’è la fresia, leggera e trasparente, ideale per chi ama i profumi discreti, che si fanno sentire solo da vicino.

Scegliere il profumo giusto in primavera o in estate significa ascoltare il proprio umore, il proprio stile e anche le esigenze del momento. Di giorno, si tende a preferire composizioni più ariose, fresche, poco invasive. La sera, invece, ci si può concedere qualcosa di più intenso, magari con un cuore fiorito più ricco o un fondo più sensuale. Anche la concentrazione gioca un ruolo importante: in estate, un’eau de toilette o un’eau fraîche risultano più adatte rispetto a una versione intensa, soprattutto se le temperature sono alte.

Vediamo insieme le profumazioni più adatte alle tue vibes, per profumare da mattina a sera!

Un bouquet floreale leggero ed evanescente

Ardenbeauty di Elizabeth Arden è una fragranza che parla sottovoce, ma lascia un’impressione duratura, come il ricordo di una giornata luminosa e gentile. Appartenente alla famiglia olfattiva floreale-verde, Ardenbeauty è un inno alla femminilità elegante e naturale.

A colpire subito è l’apertura luminosa e frizzante del bergamotto. Una freschezza agrumata che risveglia i sensi, come una brezza mattutina che entra dalla finestra. Poi il cuore si apre, e lì esplode il fiore di loto, protagonista assoluto di questa composizione. È una nota delicata, acquatica, quasi impalpabile, che dona un senso di purezza e calma. A sostenerla, altre sfumature floreali e verdi che si intrecciano con armonia, come un giardino curato ma non troppo ordinato, dove la natura ha ancora il suo spazio per respirare. Il fondo del profumo, con il legno di sandalo, aggiunge calore e profondità, ma sempre con discrezione.

Quando i fiori delicati incontrano la vivacità degli agrumi, ecco sbocciare una fragranza delicate e accattivante che non stanca mai. Nuxe Prodigieux Floral Le Parfum è un invito a vivere la femminilità con leggerezza, eleganza e freschezza. Questo profumo incanta con una sinfonia floreale e agrumata, capace di evocare la dolcezza delle giornate primaverili. Le note di testa di pompelmo, limone e bergamotto di Calabria aprono la composizione con un’esplosione di vitalità, seguite da un cuore morbido e avvolgente di fiore d’arancio e magnolia. Il tutto si adagia delicatamente su una base di muschio bianco, conferendo al profumo una scia delicata ma persistente.

Con il 89% di ingredienti di origine naturale, Nuxe unisce il piacere sensoriale alla cura della pelle, offrendo un’esperienza olfattiva etica e raffinata.

Offerta Nuxe Nuxe Prodigieux Floral Le Parfum

Il profumo dell’estate sulla tua pelle

Se ami l’estate e le vibes caraibiche, questo è il profumo che fa per te. Vera Wang Princess Eau de Toilette è una fragranza che incarna la femminilità moderna, frizzante e dolce come una sera d’estate calda e avvolgente. La piramide olfattiva di Princess si apre con note frizzanti e fresche di mela, ninfea, albicocca e mandarino, che conferiscono un inizio vivace e luminoso.

Il cuore della fragranza rivela un mix esotico e avvolgente di guava, fiore di tiarè, tuberosa e un accenno di cioccolato fondente, aggiungendo profondità e sensualità. Infine, le note di fondo di vaniglia, ambra e legni pregiati donano calore e persistenza, lasciando una leggera scia dolce e avvolgente.

Vera Wang Princess Eau de Toilette - 50ml

Low cost ma di grande effetto, lasciati sorprendere da una ventata di profumo che ti riporterà subito con i piedi nella sabbia e un fiore tra i capelli. Hawaii, fragranza della collezione Milton-Lloyd che dal 1957 lavora con i principali profumieri del mondo, utilizzando gli oli più raffinati, fonde ingredienti floreali tradizionali con note di fondo muschiate e calde per una fragranza femminile sensuale. Gli oli preziosi, miscelati ad alte concentrazioni, promettono una qualità eccezionale e prestazioni di lunga durata.

Per la sera, lascia una scia floreale

Per le sere primaverili, quando l’aria inizia ad essere calda, il profumo può diventare un accessorio silenzioso ma potente. I profumi floreali da sera, in questa stagione, giocano con sfumature più sensuali, avvolgenti e misteriose, ma senza appesantire. Non è un caso se il profumo che meglio rappresenta questo momento si chiami proprio La Nuit Tresor di Lancôme, fragranza che non passa di certo inosservata. È intensa, misteriosa, eppure incredibilmente romantica. Una dichiarazione d’amore notturna, racchiusa in un flacone che ricorda un diamante nero: affascinante, sfaccettato, ipnotico.

Questo profumo è nato per la sera, e nella bella stagione diventa quasi una carezza vellutata sulla pelle riscaldata dal sole. La protagonista indiscussa è la rosa nera, una versione più scura e sofisticata della classica rosa, che dona un’aura di passione e mistero. A darle il cambio, arriva l’orchidea vanigliata, che ammorbidisce la composizione con una dolcezza cremosa e un tocco esotico. Nel fondo si percepiscono accenti di pralina, incenso, patchouli e litchi, che rendono la scia golosa, seducente, quasi da assaggio. È un profumo che ti fa venire voglia di avvicinarti, di restare più a lungo.

Lancôme La Nuit Tresor

Se per la sera cerchi una vera e propria esplosione floreale, ecco un profumo che mantiene fede al suo nome: fin dal primo spruzzo, Flowerbomb avvolge con note luminose e inebrianti di tè verde e bergamotto, che introducono un cuore opulento e vellutato di gelsomino, rosa, fresia e orchidea. È un bouquet ricco, ma mai caotico, bilanciato con maestria per risultare sensuale e romantico, senza risultare soffocante.

La vera magia arriva con il fondo, dove emergono la vaniglia, il patchouli e i muschi bianchi. Sono queste le note che rendono Flowerbomb irresistibilmente caldo, persistente, ma anche gourmand, con una dolcezza che accarezza piuttosto che invadere. È come indossare un abito di seta floreale che si muove con te e lascia dietro una scia che tutti ricordano.

Offerta Viktor & Rolf Flowerbomb - Eau de parfume - 100ml

In fondo, un profumo non è solo una scia: è un messaggio, un ricordo, un’emozione. I profumi floreali primaverili ed estivi hanno il potere di trasportarci in un campo fiorito o su una spiaggia assolata con una sola goccia. Sceglierli è un gesto d’amore verso se stessi, un modo per sentirsi in sintonia con la stagione e con il proprio desiderio di bellezza, leggerezza e libertà.

