Chi è Antonino Spinalbese, il nuovo amore di Belen Rodriguez

Si chiama Antonino Spinalbese il nuovo amore di Belen Rodriguez. Parrucchiere delle vip, affascinante e con il fisico da modello, avrebbe stregato la showgirl argentina, trascorrendo con lei una settimana a Ibiza. L’hairstylist è comparso più volte nelle Stories Instagram di Belen a metà agosto 2020, solleticando la curiosità di tanti.

Di ritorno a Milano, la showgirl ha “ufficializzato” la love story, mostrando Antonino sul suo profilo e taggandolo. Sarebbe stato lui l’uomo in grado di regalare il sorriso alla Rodriguez che, dopo l’addio a Stefano De Martino, sembra decisa ad andare avanti e a non perdonare più l’ex marito. Archiviato il breve flirt con Gianmaria Antinolfi, Belen sembra aver trovato la persona giusta per lei. Nonostante vanti moltissime amicizie vip, Antonino è piuttosto riservato e lontano dai riflettori. Molto amico di Patrizia Griffini, ex gieffina e inseparabile amica dell’argentina, avrebbe raggiunto Ibiza proprio in occasione del compleanno della donna. Si sarebbe poi trattenuto dopo aver conosciuto Belen, pronto ad approfondire il feeling nato durante una serata mondana.

Antonio sarà l’uomo giusto per Belen? Per ora l’unica certezza è che la modella non è disposta a perdonare Stefano De Martino. L’addio, arrivato a un anno di distanza dal ritorno di fiamma, avrebbe ferito troppo l’argentina, tanto da spingerla a negare una seconda possibilità al marito. Anche lui, proprio come la Rodriguez, aveva scelto di trascorrere le vacanze a Ibiza. L’obiettivo? Passare del tempo con Santiago e tentare di ricostruire la famiglia.

“Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia – aveva raccontato Belen dopo la rottura -, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.

A distanza di mesi da quella ufficializzazione della love story, tra Belen e Antonino le cose vanno a gonfie vele. E a gennaio 2021 si parla di una gravidanza della showgirl.