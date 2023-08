Lutto per Sandra Bullock: è morto il compagno Bryan Randall. Aveva solo 57 anni

Fonte: IPA Bryan Randall e Sandra Bullock

Lutto per Sandra Bullock: il suo compagno storico, Bryan Randall, è morto pacificamente il 5 agosto, dopo aver combattuto contro la SLA. Ad annunciarlo è stata la famiglia con una nota e una dichiarazione mediante People. Un dolore straziante, un addio proferito troppo presto: Sandra non aveva mai lasciato il fianco di Bryan fino all’ultimo, come raccontato dalla sorella su Instagram.

Bryan Randall, il compagno di Sandra Bullock è morto a 57 anni

Aveva solo 57 anni: Bryan Randall si è spento pacificamente, come dichiarato dalla famiglia, il 5 agosto 2023. “Con grande tristezza annunciamo che il 5 agosto Bryan Randall è morto pacificamente dopo una battaglia durata tre anni con la sclerosi laterale amiotrofica”.

Compagno storico di Sandra Bullock, proprio l’attrice è stata al fianco del suo Bryan fino alla fine. Su Instagram, la sorella Gesine Bullock-Prado ha scritto un omaggio al cognato, un lungo addio sentito. “C’è un po’ di conforto nel sapere che aveva il meglio delle cure dalla mia fantastica sorella e dal gruppo di infermieri che si sono presi cura di lui”.

Da tempo, Bryan Randall era malato di SLA. “Bryan ha scelto fin da subito di mantenere il suo percorso con la SLA privato e abbiamo fatto del nostro meglio per rispettare la sua richiesta. Siamo immensamente grati ai dottori che senza sosta hanno accompagnato anche noi durante la malattia e alle straordinarie infermiere che sono diventate le nostre coinquiline, sacrificando le loro famiglie per stare con la nostra. Quello che vi chiediamo ora è di lasciarci la privacy per vivere questo lutto e venire a capo con l’impossibilità di dire addio a Bryan”, ha spiegato la famiglia nella dichiarazione.

Sandra Bullock e Bryan Randall, un amore unico fino alla fine

Sandra Bullock e Bryan Randall hanno vissuto una storia d’amore da manuale: dopo la fine del matrimonio con Jesse G. James, aveva ritrovato l’amore con Randall, che aveva incontrato proprio durante degli scatti per il figlio Louis. In questi lunghi otto anni – si sono conosciuti nel 2015 – non si sono mai allontanati, nemmeno per un secondo.

Soprattutto, non sono mai stati sotto le luci dei riflettori, tanto che la Bullock e Randall hanno ufficializzato la loro relazione solamente nel 2016, in occasione delle nozze tra Jennifer Aniston e Justin Theroux. Per Sandra, Bryan era l’amore della sua vita, come rivelato nel corso di un’intervista a Red Table Talk nel 2021.

La Bullock lo ha sempre elogiato per essere stato un papà eccezionale: una famiglia allargata sempre unita, in ogni situazione, nei momenti di gioia e negli attimi più bui. La coppia non si è mai sposata perché, su loro stessa ammissione, hanno sempre messo i bambini al primo posto.

Proprio la loro storia ci ha insegnato la resilienza: dopo aver chiuso la storia con Jesse G. James a causa di un tradimento, la Bullock aveva ritrovato il sorriso al fianco di Bryan. Riguardo alle voci insistenti sulle loro nozze, aveva anche spiegato di non avere bisogno di un contratto per essere una “moglie devota”. Il loro amore bastava, e nessun pezzo di carta avrebbe mai potuto fare la differenza.