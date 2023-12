Si inizia sempre con voci, indiscrezioni, ipotesi. Spesso le crisi vengono smentite, vere o presunte. In alcuni casi, però, si trasformano in una rottura definitiva, ed è quello che sarebbe successo alla Regina del Natale: Mariah Carey e Bryan Tanaka si sarebbero lasciati, secondo quanto rivelato da una fonte in esclusiva a Page Six. Il motivo? La differenza d’età. Ma procediamo per punti.

Mariah Carey e Bryan Tanaka si sono lasciati

Insieme per 7 anni, con diverse crisi nel corso della loro storia d’amore. Fino ad oggi, almeno, con la rottura che sembrerebbe ormai definitiva. Mariah Carey, Regina del Natale per eccellenza, si lascia così sotto le feste, nel periodo più magico. Stando a quanto rivelato da Page Six, la Carey e Bryan Tanaka avrebbero scelto di separarsi. E per un motivo ben preciso. “Lui vuole avere una famiglia”. Dunque, l’addio sarebbe riconducibile alla differenza d’età, lei 54 anni, lui 40 anni.

Fonte: Getty Images

La Carey ha due figli, ovvero i gemelli Moroccan e Monroe, avuti dall’ex marito Nick Cannon. D’altra parte, Tanaka non ha figli, invece. L’aria di crisi è stata alimentata dall’assenza di Tanaka al viaggio ad Aspen, in Colorado, della Carey. In realtà, è da un po’ che la coppia non viene avvistata insieme: la Carey ha iniziato il suo tour a novembre allo Yaamava Resort & Casino. C’è stata un’ulteriore speculazione sulla crisi, in particolare per le parole dell’artista, che ha svelato a People di non avere avuto un anno facile. “Ho aspettato con ansia questo Natale per tutto l’anno. Dall’anno scorso, perché non è stato il massimo”.

La storia d’amore tra Mariah Carey e Bryan Tanaka

Non è la prima volta che Mariah Carey e Bryan Tanaka si lasciano, segno che la relazione non è mai stata troppo stabile. Le voci sulla loro relazione iniziano nel dicembre del 2016, per poi terminare in prima battuta nell’aprile del 2017. A maggio, ricominciano a stare insieme, per poi lasciarsi ufficialmente, secondo le indiscrezioni, a dicembre 2023. Una fonte ha aggiunto a People che la Carey trascorrerà le feste senza Tanaka ad Aspen. Almeno per il momento, i rappresentanti della Carey non hanno rilasciato dichiarazioni.

La relazione, iniziata ufficialmente nel 2016, ha preceduto un lungo periodo di collaborazione professionale. Si sono infatti incontrati nel 2006. “Lei ha visto qualcosa in me che io in un primo momento non ho visto. Mi ha sempre sostenuto. Ho sempre nutrito un debole per lei. Da quando lavoro con Mariah sono cresciuto molto e sono diventato un uomo”, aveva rivelato Tanaka a E!News.

I rumor sulla rottura sono iniziati a novembre 2023, rilanciati anche dal Daily Mail. In effetti, sui social la Carey non pubblica più scatti insieme, e non da poco tempo, bensì dal dicembre 2022. Questo conferma la dichiarazione della Carey sul suo anno difficile. Molti fan si sono anche preoccupati per lei: durante l’inizio del tour, è apparsa “depressa, come se stesse succedendo qualcosa dietro le quinte”. Tanaka, invece, ha pubblicato un ultimo scatto con (l’ormai ex?) Mariah il 27 marzo, per celebrare il loro anniversario, un carosello di foto che ora sembra raccontare le ceneri di un amore.