Dopo il tradimento è arrivato il vero amore. Sandra Bullock ci insegna la resilienza

Capita molto spesso di identificarci nelle storie delle altre persone, soprattutto quando queste riguardano una rinascita, o una rivincita, nei confronti degli ostacoli della vita e di tutte quelle persone che piuttosto che portarci verso la luce, ci lasciano precipitare negli abissi . E no, questa dolorosa realtà non riguarda solo noi, sono molte le donne che condividono la sofferenza di un amore sbagliato, degli inganni e dei tradimenti, anche quelle che non ci aspettiamo. Come, attrice e produttrice cinematografica che si è vista, da un giorno all'altro, crollare il mondo che conosceva.