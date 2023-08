“Sandra Bullock deve restituire l’Oscar”: doppio dramma per l’attrice

Fonte: IPA Sandra Bullock, da Ryan a Bryan: tutti i suoi amori

Periodo complicato per Sandra Bullock. Dopo la perdita dell’amato partner Bryan Randall l’attrice deve fare i conti con una polemica che coinvolge il suo lavoro. La diva di Hollywood è finita nella bufera dopo che Michael Oher, l’ex giocatore della Nfl che ha ispirato il film The Blind Side che le ha fatto vincere il Premio Oscar nel 2010 ha accusato la pellicola di essere frutto di una clamorosa bugia.

Sandra Bullock: polemiche per il film “The Blind Side”

The Blind Side è basato su una storia vera ed è incentrato sulla vita di Michael Oher, un giovane afroamericano che è stato accolto dai Tuohy, una famiglia bianca benestante. La trama si sviluppa concentrandosi su come la famiglia Tuohy offre sostegno e opportunità a Michael, che alla fine diventa un giocatore di football di successo. Nel lungometraggio Sandra Bullock indossa i panni della matriarca della famiglia, Leigh Anne Tuohy, che è stata determinante per sviluppare il potenziale di Oher.

Quest’ultimo ha portato in tribunale la coppia affermando di non essere mai stato adottato, ma indotto invece a firmare carte con cui gli strappavano l’autorità legale e l’uso del suo nome in modo da arricchirsi a sue spese. “Michael Oher ha scoperto la bugia nel febbraio 2023, quando ha appreso che la ‘custodianship’ che aveva firmato e che credeva lo avrebbe reso un componente della famiglia Tuohy, in realtà non gli offriva alcuna relazione familiare”, si legge nei documenti depositati dall’ex giocatore 37enne in tribunale.

I Tuhoy hanno negato le accuse, chiarendo di essere devastati per essere stati portati in tribunale: “È sconvolgente pensare che avremmo speculato sui nostri figli”, hanno detto, precisando di non aver guadagnato nulla dal film se non la metà di quanto fu pagato Lewis, “e che quella somma fu distribuita in parti eguali tra tutti i membri della famiglia”.

“Sandra Bullock adesso dovrebbe restituire l’Oscar”, ha asserito senza mezzi termini il cronista sportivo Brandon Walker su X. Richiesta caldeggiata da tanti altri tifosi dello sportivo, che si sono scagliati contro l’interprete che si è impegnata a lungo e intensamente per il ruolo. Tra l’altro grazie a quella parte la Bullock ha vinto anche un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Awards.

“Sandra Bullock deve restituire l’Oscar”: l’attrice è sconvolta

Sandra Bullock è ovviamente sconvolta da quanto accaduto: una fonte vicina all’attrice ha ricordato che la star sta vivendo un periodo particolarmente difficile dopo la morte del suo compagno Bryan, sottolineando che “ora le si è spezzato di nuovo il cuore dopo le notizie su Michael Oher”.

L’attore Quinton Aaron, interprete di Michael Oher in The Blind Side, ha preso le difese della collega: “Una cosa non ha nulla a che fare con l’altra. Sandra non ha ingannato nessuno. Sandra non ha creato tutto questo: è un’attrice che è stata pagata per fare un lavoro. L’ha fatto davvero bene ed è stato riconosciuto il suo talento. Perché si dovrebbe toglierle un premio? Mia madre mi ha sempre detto: ‘Pensa prima di parlare’, e ora so perché”.

Quinton ci ha tenuto a ricordare: “The Blind Side ha regalato molta speranza alle persone e mi si spezza il cuore perché queste sono persone che ho incontrato, che ho imparato a rispettare e ho conosciuto durante il periodo in cui ho realizzato questo progetto che mi ha salvato la vita, e ora sento queste notizie… Prego solo che le due parti in causa possano risolvere la questione senza distruggere tutto quello che hanno creato nel corso degli anni perché, a parte tutto, a parte il film e ogni questione, erano una famiglia”.

Michael Lewis, l’autore del libro su cui si basa il film, intervistato dal Washington Post, ha dichiarato che la famiglia Tuhoy, togliendo le percentuali andate agli agenti e alle varie spese burocratiche, ha ottenuto circa 350.000 dollari per la realizzazione dei film e che i coniugi avevano intenzione di dividere i guadagni con tutti i membri della famiglia ma Michael Oher ha iniziato a rifiutare gli assegni relativi alle royalty.

Lewis ha rivelato: “Tutti dovrebbero essere arrabbiati nei confronti dello studio system di Hollywood. Michael Oher dovrebbe unirsi allo sciopero degli sceneggiatori. Il modo in cui funziona Hollywood è oltraggioso, ma i soldi non sono nelle tasche dei Tuohy”. Lo scrittore, da tempo amico di Sean Tuohy, ha inoltre sottolineato: “Ciò che trovo davvero triste è che ho osservato questa situazione da vicino. L’hanno ricoperto di risorse e amore. Il fatto che sia sospettoso nei loro confronti è sconvolgente. Bisogna essere in uno stato mentale di un certo tipo per farlo. Sono triste per lui”.

Sandra Bullock: è morto il compagno Bryan Randall

Di recente Sandra Bullock ha perso il compagno Bryan Randall. Il fotografo è scomparso all’età di 57 anni dopo aver combattuto per tre anni contro la SLA. L’attrice aveva incontrato per la prima volta Randall quando ha realizzato il servizio fotografico per il compleanno di suo figlio Louis nel gennaio 2015. La loro relazione è diventata pubblica più in là, con un’apparizione al matrimonio di Jennifer Aniston e Justin Theroux. In un’intervista in tv non aveva esitato a definirlo “il vero amore della mia vita”.