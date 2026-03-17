Fiori e vibrazioni positive, il profumo floreale in sconto è la fragranza perfetta per interpretare al meglio il mood primaverile in arrivo

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Il profumo floreale che sa di gioia e primavera

La primavera è alle porte e tutto ci parla del suo imminente arrivo. L’aria si fa frizzante, i fiori iniziano a sbocciare e i profumi della natura che cambiano. E non c’è nulla di meglio che assecondare questo nuovo mood con un bel profumo floreale da indossare in questa nuova stagione per essere perfettamente a tema con le sue vibes e per avere la primavera addosso in ogni singolo istante e occasione. Un profumo come Sunflowers Golden di Elizabeth Arden, una fragranza che trovate adesso in sconto e di cui non riuscirete più a fare a meno.

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Offerta Elizabeth Arden Il profumo floreale che sa di gioia e primavera

Sunflowers Golden di Elizabeth Arden, il profumo floreale che sa di primavera

E il motivo sta tutto nel suo calore avvolgente, nelle sue note floreali e nel suo richiamo immediato alla primavera, che sa di nuovo, di voglia di vivere e di rinascita, ma anche di seduzione e di fascino. Un profumo floreale che parla al cuore e che dona a chi lo indossa un allure solare e accattivante.

Una fragranza che si caratterizza per la sua composizione che è un vero inno alla gioia primaverile, con note di testa di olio di bergamotto italiano, petit grain e fiore di Tiaré, note di cuore di fiore di cocco, accordo solare e fiore d’arancio e con note di fondo di Vaniglia riciclata, legno di cedro e muschio. Insomma, tutto ciò che può richiamare alla primavera e che, una volta che lo si ha addosso, vi saprà trasportare verso uno stato d’animo di allegria, serenità e vibrazioni positive.

Perché indossare questo profumo floreale

Un profumo caldo, luminoso, scintillante, sia nella fragranza che nel colore, che richiama ai raggi del sole e all’energia della luce. Un profumo floreale che cattura la luminosità della primavera e dell’estate con le sue note scintillanti date dal fiore d’arancio e con quelle più frizzanti del bergamotto, per poi avvolgere chi lo indossa di un aroma caldo e intenso dato dalle note di fondo di vaniglia e legno di cedro. Una fragranza luminosa, calda che conserva tutto l’anno l’essenza delle giornate di sole e che vi illumina da dentro, in un tripudio di fascino e di vibrazioni positive.

Insomma, Sunflowers Golden di Elizabeth Arden fa rima con primavera e con voglia di trasmettere in modo delicato la propria voglia di rinascita e di leggerezza, provando una fragranza che incarni a pieno il mood stagionale e che si faccia notare con discrezione e con un’eleganza raffinata.

Offerta Elizabeth Arden Il profumo floreale che sa di gioia e primavera

Come applicarlo per avvolgere il corpo in modo delicato

Un profumo floreale da provare adesso, per cominciare con le vibes giuste la primavera e da utilizzare senza esagerare, dopo tutto il profumo deve far sognare chi lo percepisce e non deve essere fastidioso o prevaricante.

Un’essenza da vaporizzare stando a 12-17 cm dalla pelle, oppure vaporizzandola nell’aria e camminandoci attraverso, per avvolgere tutto il corpo di un’allure e un fascino luminoso e che profuma di fiori.

Come dire, la primavera è quasi arrivata, e tra outfit dai colori pastello e make-up che ne richiamano il mood, anche il profumo non può che essere a tema, e con Sunflowers Golden di Elizabeth Arden andate davvero sul sicuro.