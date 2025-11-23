Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Iconici, avvolgenti, che lasciano una scia gustosa e inconfondibile: i profumi ci vestono tanto quanto un capo di abbigliamento e ci fanno distinguere. Perché ogni fragranza, a contatto con la nostra pelle, diventa unica.

E se potessimo acquistare i profumi più amati a un prezzo incredibile? È quello che accade durante il Black Friday 2025 dal momento che i bouquet più iconici, e dei brand più amati, sono scontatissimi. L’occasione migliore per fare shopping, per sperimentare qualche cosa di nuovo, ma anche per anticiparsi con tutta calma e con pochi click i regali di Natale.

E con la sottoscrizione di Amazon Prime possiamo ricevere i nostri acquisti a casa, con spedizioni veloci e nessun costo aggiuntivo. Oltre a questo, abbiamo anche tantissimi altri servizi come l’accesso al catalogo di ebook e a quello di film e serie tv.

Abbiamo selezionato 10 profumi da acquistare durante il Black Friday 2025 per vestirci di classe ed eleganza.

Alien di Mugler

È senza ombra di dubbio una delle fragranze più iconiche e intramontabili: stiamo parlando di Alien di Mugler. Si tratta di un eau de parfum che avvolge con un alone di mistero ed è perfetto per chi ama i profumi che lasciano una scia floreale, ambrata e legnosa, dovuta a gelsomino sambac, chasmeran e ambra bianca. Impossibile resistergli. E ora, grazie agli sconti del Black Friday 2025 di Amazon, lo possiamo acquistare con un ribasso dell’11% sul prezzo mediano: per saperne di più e acquistare basta cliccare il link.

Angel di Mugler

Viene descritto come “celestiale, delizioso e voluttuoso” ed è l’eau de parfum Angel, sempre del brand Mugler. In questo caso ci avvolge con una fragranza affascinante, ambrata, gourmand e legnosa. Nel suo bouquet patchouli, vaniglia, pralina e bergamotto. Molto gustoso. Nostro con un ribasso del 39% sul prezzo consigliato: clicca il link per acquistare e per saperne di più.

Obsession di Kalvin Clein

Una fragranza audace e provocante, che lascia una scia di mandarino e bergamotto: Obsession di Calvin Klein è uno di quei profumi senza tempo, che non passano mai di moda e che abbracciano la nostra pelle con note deliziose. Nel dettaglio: note di testa bergamotto e mandarino, note di cuore spezie esotiche mescolate a gelsomino e fiori d’arancio, finale con muschio ambrato e incenso. Possiamo scoprire di più cliccando il link: lo sconto è del 21%.

CK One di Calvin Klein

Confezione minimal chic, con tappo e vetro opaco, fragranza unisex e iconica: CK One di Calvin Klein piace a tutti e lo fa dagli anni Novanta. Nel suo bouquet troviamo tè verde insieme a rosa, violetta e un fondo di musk e ambra. Lo possiamo usare noi, ma anche lui ed è l’acquisto ideale per tutti. E ora è in offerta: lo compriamo con un ribasso del 25% sul prezzo mediano. Basta cliccare sul link per vedere la cifra finale, ulteriori dettagli e lo sconto.

Roma di Laura Biagiotti

Elegante, che – come spiega il brand – si ispira alla bellezza eterna, quella che incanta e regala emozioni nuove: Roma di Laura Biagiotti è un eau de toilette che non passerà mai di moda. Fragranza orientale e speziata, presenta nelle note di testa arancia amara, timo, limone, in quelle di cuore tuberosa, lavanda, camomilla romana e, in quelle di fondo, legno di sandalo, mirra e balsamo del Perù. Ovviamente solo per citarne qualcuna. E ora lo compriamo con il 15% di sconto sul prezzo mediano. Maggiori info al link da cui si può anche acquistare.

Green Tea di Elizabeth Arden

Chi ha voglia di freschezza e di vivacità deve assolutamente provare Green Tea di Elizabeth Arden: persistente e fantastica, è la fragranza che ci regala una dose decisa di energia. Contiene essenze naturali di tè verde, bergamotto, limone e muschio di quercia. È il classico profumo da indossare sempre, mattino e sera. Il ribasso sul prezzo consigliato è del 57%: clicca il link per comprarlo.

5th Avenue di Elizabeth Arden

Elegante e raffinato, 5th Avenue di Elizabeth Arden è la fragranza pensata per le donne che hanno voglia di sentirsi fantastiche, tanto che la sua profumazione vuole essere un omaggio alla celebre strada di New York. Le note principali sono magnolia, violetta e legno di sandalo e il risultato è un bouquet fresco, moderno e floreale. Decisamente da provare o da regalare e a un prezzo super: lo sconto è del 26% sul prezzo mediano. Lo si compra al link qui sotto.

Nivea Sun

Per chi sogna l’estate tutto l’anno, Nivea ci propone Sun: un eau de toilette unisex che prende ispirazione dalla profumazione della celebre crema solare del brand. E quindi spazio a note agrumate, verdi e floreali, che ci colmano i sensi e che ci trasportano al clima soleggiato e alle tipiche temperature della bella stagione. Lo sconto è del 34% sul prezzo consigliato: si acquista cliccando il link.

Tommy Girl di Tommy Hilfiger

È caratterizzato da note fruttate e floreali Tommy Girl di Tommy Hilfiger, un eau de toilette vivace e avventuroso, che cattura l’essenza di un viaggio on the road lungo le strade americane. Un bouquet che ci avvolge con note di testa di bergamotto e menta verde, di cuore floreali di gelsomino, rosa e tè freddo, per concludere con muschio. Ora in offerta con un ribasso del 17%: clicca sul link per comprarlo.

Casmir di Chopard

Fragranza femminile ed elegante, Casmir di Chopard è un eau de parfum fruttato gourmand ed è un vero e proprio viaggio nei sensi. Le note di apertura sono mango, pesca e cocco, nel cuore invece si incontrano gelsomino, geranio e mughetto e poi si aggiungono sentori legnosi di ambra, muschio e patchouli. Per chi vuole lasciare il segno. Lo sconto è del 26% sul prezzo mediano: le altre info cliccando il link.

