Ci siamo: il momento tanto atteso per chi vuole fare acquisti in maniera intelligente è arrivato. Dal 20 novembre al 1° dicembre 2025 è tempo di Black Friday, ovvero l’occasione giusta per portarsi avanti e fare i regali di Natale (anche a noi stessi) in modo che siano mirati, approfittando degli sconti favolosi e comodamente da casa con pochissimi click.
I ribassi pazzeschi, del resto, si trovano in tantissime categorie differenti: dalla bellezza, alla moda, passando per cucina, casa e molto altro. Basta pensare a cosa può rendere davvero felice la persona cara e poi procedere con l’acquisto.
Scopri tutte le migliori offerte del Black Friday 2025 e fai shopping mirato!
Senza dimenticare che, se si è iscritti al programma di Amazon Prime, si possono sfruttare le spedizioni veloci e gratuite, oltre a tutta un’altra serie di vantaggi incredibili come l’accesso al catalogo di film e serie tv, musica, ebook e non solo.
Le migliori offerte beauty, moda, cucina e casa da tenere in considerazione per fare gli acquisti di Natale a prezzi folli. Attenzione: in questi giorni di scontistiche i prezzi possono subire variazioni, quindi, è bene controllare prima dell’acquisto.
Indice
Bellezza, gli sconti top sui prodotti più amati
Non c’è nulla di più speciale di un dono fatto con l’intento di coccolare l’altra persona. E i prodotti di bellezza servono proprio a questo: a regalare qualcosa per prendersi cura di se stessi e sono anche un monito a ritagliarsi dei momenti beauty di relax.
Ancora meglio se possiamo acquistare prodotti amatissimi a prezzi competitivi. Come il cofanetto Nivea Q10, che contiene tre prodotti e che ora possiamo acquistare con uno sconto del 33% sul prezzo mediano. Contiene una crema viso con acido ialuronico, coenzima Q10 e creatina che va a idratare in profondità, mentre riduce e previene le rughe. Il contorno occhi, invece, ha una tripla azione: riduce rughe, segni e borse per una pelle idratata e uno sguardo illuminato. Per concludere il siero antirughe con tecnologia Glycostop che va ad agire sui segni del tempo. Se si clicca il link si può sapere di più.
I profumi di Calvin Klein sono delle fragranze senza tempo: proprio come CK IN2U, un eau de toilette per lei, che viene descritto come audace e attraente, per donne coraggiose e che sanno cosa vogliono. Tra le note della fragranza vi sono pompelmo e bergamotto. Lo sconto sul prezzo mediano è del 10%: ulteriori info cliccando il link.
Per idratare e lenire il corpo, invece, c’è la crema Aveeno Skin Relief: perfetta per la pelle secca e sensibile, regala una sensazione di sollievo immediato. Contiene estratti di avena colloidale prebiotica nutriente e mentolo lenitivo. Da provare grazie al ribasso del 54% sul prezzo consigliato. Per saperne di più basta cliccare il link.
Da non perdere anche Foreo: il perfetto set regalo, infatti, è questo. È composto dal massaggiatore viso lifting con microcorrente Bear e da due sieri conduttivi. E se il dispositivo va a stimolare i muscoli del viso, lo rende più tonico e riduce la comparsa dei segni del tempo, dall’altra i due sieri hanno lo scopo di migliorare la conduzione della microcorrente e di idratare. Lo sconto è del 50% sul prezzo consigliato: si può scoprire di più cliccando qui sotto.
Per la delicata zona del contorno occhi c’è CeraVe Skin Renewing: prodotto ideale per rassodare la pelle e andare a contrastare i primi segni del tempo, grazie al complesso di peptidi. Per le borse invece è fantastica l’azione della caffeina. Nostro con il 30% di sconto: maggiori dettagli al link.
È di Kerastase la doppia confezione di Genesis Serum Anti-Chute Fortifiant: si tratta di un siero fortificante anti-caduta adatta per chi ha una chioma debole. Infatti agisce andando a migliorare la resistenza, ma non solo. Va usato una volta al giorno e lo compriamo con un ribasso del 17% sul prezzo mediano: si possono scoprire più aspetti cliccando il link.
Sempre per i capelli c’è GHD Helios: un asciugacapelli professionale, che promette di diminuire il tempo di asciugatura e di regalare una chioma lucente. Oltre a questo ci aiuta a eliminare il fastidioso effetto crespo, per una piega proprio come la desideriamo. Ora lo acquistiamo con il 36% di sconto e per avere maggiori info basta cliccare il link.
Moda: i must have a prezzi stracciati
Il momento perfetto per acquistare i top di stagione è adesso: con sconti folli e nel periodo ideale per iniziare a pensare ai regali di Natale. Non è mai facile stabilire cosa mettere sotto l’albero, perché magari non si ha il tempo di andare per negozi. Ma comprando su Amazon e con un semplice click, i nostri acquisti ci arrivano direttamente a casa.
Tra i top ci sono le Skechers Graceful Get Connected: si tratta di sneaker da donna, belle da vedere, comodissime per camminare, sono morbide e avvolgono il piede. E si abbinano facilmente con tutto. Imperdibili: basti pensare che hanno oltre 65mila recensioni di cui molte sono positive. Lo sconto è del 42% sul prezzo consigliato: basta cliccare il link per ulteriori informazioni.
Per un dono super speciale e scintillante, invece, gli orecchini Swarovski ci permettono di fare davvero un figurone: questi della collezione Angelic sono classici ed eleganti. In formato bottone e tempestati di cristalli, di cui uno centrale circondato da un pavé. Vediamo i dettagli cliccando il link: lo sconto sul prezzo consigliato è del 41%.
Il jeans giusto è per sempre: soprattutto se è di un brand celebre e storico come Levi’s. Il modello Straight Ankle è a vita alta, con bottone e gamba dritta. Decisamente senza tempo e in grado di valorizzare la figura. Li acquistiamo con un ribasso del 42% sul prezzo consigliato: per scoprire di più si può guardare al link qui sotto.
Cucina: i best che devi avere a casa e regalare
La cucina perfetta è quella in cui ci si sente a proprio agio quando si cucina o ci si prepara un caffè. Ecco che, tutti quegli elettrodomestici che ci aiutano nello svolgimento delle varie routine quotidiane, diventano i nostri alleati irrinunciabili. E, se li abbiamo già, li possiamo regalare per fare la felicità di amici e parenti.
La friggitrice di Philips Airfryer Serie 100 ha una capienza di 7,1 litri e tantissimi aspetti che la rendono perfetta per diventare la nostra alleata in cucina. Come il fatto che ci permette di cucinare più pietanze contemporaneamente e con il 90% di grassi in meno. Ha dieci modalità di cottura. Lo sconto è del 40% sul prezzo consigliato: maggiori info al link qui sotto.
Un caffè gustoso come al bar? Nulla di più semplice con la macchina per il caffè di Krups: si chiama Essential ed è automatica, con un sistema che va a catturare il gusto e ci regala una bevanda perfettamente bilanciata. Inoltre è di dimensioni compatte e ha due contenitori ampi: quello per l’acqua e quello per i chicchi di caffè. Il ribasso è del 37%, per scoprire ulteriori informazioni si deve cliccare il link.
Per bevande gustose e che sono incredibilmente sane, l’estrattore di succo di Moulinex ZU1508 Juiceo è dotato di una tecnologia di spremuta a freddo ma non solo: aspetto super interessante è dato dalla funzione che ci permette di regolare e controllare la polpa presente che può essere abbondante, scarsa o non presente. Se tutto questo non bastasse è anche lavabile in lavastoviglie. Ed è ribassato del 46% sul costo consigliato. Basta cliccare il link qui sotto.
Cosa acquistare in sconto per una casa accogliente
Tantissime anche le offerte imbattibili per la casa: elettrodomestici, ma anche accessori da avere e da donare. Magari se si sa che ce n’è bisogno.
Ad esempio, un oggetto molto utile è il robot aspirapolvere di Lefant: il modello M330 Pro è 3 in 1, dal momento che combina aspirazione, spazzamento e lavaggio. Ma i dettagli tecnici validi non finiscono qui. Si può aggiungere, infatti, che va a mappare la casa e che pianifica la pulizia in maniera furba e andando a evitare scontri. Da avere con lo sconto pazzesco del 74% sul prezzo consigliato: si possono verificare maggiori dettagli nel link.
Il regalo per le più freddolose? La coperta elettrica in pile sherpa di Kesser: la vera coccola per trascorrere i mesi più freddi senza temere le basse temperatura. È double face, ha un timer ed è dotata di spegnimento automatico. Le impostazioni sono nove, per rendere il riposo perfetto e il risultato finale proprio come lo vogliamo noi. E, dal momento che si spegne da sola, ci si può addormentare in tutta tranquillità. La spina è removibile e si può lavare in lavatrice. Per saperne di più basta cliccare il link, lo sconto è del 19% sul prezzo più basso.
I capelli favolosi si ottengono anche con il riposo: basta avere la federa giusta, ovvero in seta naturale di gelso al 100% come quella messa in vendita da Dreamizie che ha le seguenti dimensioni: 40X80 centimetri. E non è strepitosa solamente per la chioma, ma anche per la nostra pelle. Un vero mai più senza e il regalo perfetto per amiche e parenti.
Ora può diventare nostra con il 12% di ribasso sul prezzo consigliato, per saperne di più basta visualizzare i dettagli cliccando il link qui sotto.
